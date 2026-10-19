Estudien millores per reduir el trànsit entre Sant Feliu del Racó i el terme municipal de Castellar

L'escena es repeteix cada matí, a primera hora. "Fa anys que passa. La cua en hores punta hi ha sigut sempre i hi ha temporades que ha anat a més. S'ha reivindicat molt des de les associacions per actuar-hi", explica la Marga, veïna de Sant Feliu del Racó. No és l'única que ha constatat les dificultats per cobrir un trajecte d'uns dos quilòmetres –i menys de cinc minuts amb un trànsit fluid–. El creixement demogràfic de les urbanitzacions posa a prova la paciència al volant dels residents de les urbanitzacions i Sant Llorenç en el camí fins a Castellar, un tram on conflueixen els conductors que arriben també des de la C-1415a provinents de Terrassa.
La presència de l'Emili Carles-Tolrà fa que l'entrada a l'escola resulti un repte afegit. En l'estona més crítica, els agents de la Policia Local treballen per evitar el caos circulatori. "Hi ha dies que ja trobes cua a l'entrada de Sant Feliu. De vuit a nou és el pitjor moment", confirmen diferents veus consultades. Alguns adapten els seus horaris per evitar la ruta en les franges més concorregudes. La construcció dels nous habitatges a la zona de l'antic bar Sant Jaume afegeix incertesa en la futura mobilitat de la zona.
Noves accions previstes
Fonts municipals destaquen que les mesures que ha aplicat l’Ajuntament "han permès millorar de manera notable la circulació a la carretera de Sant Llorenç" en l’accés al nucli urbà. Els controls de temps de recorregut efectuats entre el 21 i el 30 de setembre indicaven que el trajecte de dos quilòmetres es feia en entre tres i sis minuts en la franja de les 7.45 a les 9.05 hores, que cobreix l’entrada a les escoles i els minuts posteriors. Aquesta tònica, sostenen, s’ha mantingut durant el mes d’octubre. Des de l’inici de curs, s’ha anat ajustant el dispositiu policial que ordena el trànsit, a partir de l’observació diària de la circulació i de les incidències detectades. "Aquest seguiment ha permès adaptar la regulació i reduir les retencions respecte als dies més complicats de setembre", reivindiquen les veus.
Més enllà dels moviments ja implementats, l’Ajuntament preveu aplicar noves mesures "de manera imminent" per continuar fomentant la fluïdesa. Entre aquestes, hi ha el tall de la sortida del carrer del Molí a partir de la cruïlla amb el carrer de Sant Feliu. Paral·lelament, s’han analitzat altres alternatives, algunes de les quals estan subjectes a condicionants tècnics i viaris que no depenen exclusivament del consistori. En qualsevol cas, la intenció és mantenir el dispositiu habitual i la presència dels agents, adaptat a les necessitats de mobilitat i seguretat de cada jornada. Una solució definitiva no és senzilla. El disseny de la carretera, per espai i característiques, complica opcions com una rotonda o altres elements viaris reclamats pels usuaris.
Fa uns mesos, ja es va fer una prova perquè els cotxes només entressin al centre del poble a l'altura de l'IES Castellar. Els veïns reclamen que qualsevol modificació es comuniqui amb previsió. Els habitants de Sant Feliu no s'han quedat de braços plegats. Molts ja van fer una tocada de clàxon massiva durant tot el trajecte com a protesta fa unes setmanes. "A principis de curs va ser especialment difícil. Vaig trigar una hora des de Can Juliana fins al poble", exemplifiquen. El neguit també s'ha fet visible a les xarxes socials. Alhora, alguns assenyalen la recuperació d'un transport escolar per destensar la congestió. De moment, les parts confien que les receptes quirúrgiques serveixin per pal·liar l'aglomeració en la infraestructura.