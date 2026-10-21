Els usuaris del C1 avisen: "Per arribar al Taulí, ara tinc menys busos des de Castellar"

La nova freqüència de busos del C1 entre Castellar i Sabadell ha generat controvèrsia entre alguns usuaris de la línia. Lamenten que els canvis impulsats aquesta tardor, amb més sortides des de la vila en hora punta –cada vuit minuts–, en realitat debilita el servei en trajectes que van més enllà de la plaça d'Espanya, on hi ha l'estació de la Renfe i FGC. "Abans, agafava el de les 13.23 o el de les 13.35. Ara, em surt a les 13.27 i, si el perdo, el següent de les 13.39 no fa tot el recorregut i només para al nord. Per tant, m'hauria d'esperar al de i 51. Fins a l'octubre, tenia un bus cada dotze minuts. Ara, per a mi, ha passat a ser cada 24. És el doble", constata la Nuria Jiménez, treballadora de l'hospital Taulí a Sabadell.
No és un cas aïllat. "Jo agafo el bus que arriba a la plaça de Calissó a les 14.03 i el següent passa a les 14.15 hores i em deixaria a la plaça d'Espanya. Per tant, no em serveix. M'he d'esperar al de les 14.23", puntualitza el Marc Alguacil sobre la nova realitat. En les franges de primera hora del matí i de la tarda, un autobús arriba a l'estació d'autobusos i el següent només ho fa fins a Sabadell Nord i torna. L'afectació pel canvi és de pocs minuts, però els viatgers demanen que es revisi el nou format, que també té incidència, per exemple, en pacients que tenen consulta a l'hospital sabadellenc i no poden agafar el vehicle privat. La queixa ja s'ha traslladat al Comitè d'Empresa del Taulí i a l'Ajuntament castellarenc, on Jiménez ha enviat una instància. A més, va evidenciar el seu neguit a les xarxes socials, on altres usuaris van advertir la mateixa situació.
L'alcaldessa castellarenca, Yolanda Rivera, va assegurar que s'analitzarà el funcionament del servei per carretera. S'està en contacte amb els responsables del servei –Moventis– per compartir les incidències i "valorar quins ajustaments poden ser necessaris". L'increment d'expedicions es va posar en marxa l'1 d'octubre, després que el Departament de Territori de la Generalitat accedís a les demandes del govern local per evitar la saturació a bord. L'objectiu era clar: connectar els veïns de Castellar amb el tren –i, de retruc, Barcelona– de manera més seguida. Però la solució, amb més aparells fins al nord de Sabadell, ha tingut una derivada que no convenç tothom.