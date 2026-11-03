ARA A PORTADA
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Sabadell Més de 64.000 pacients en llista d’espera sanitària a Sabadell: on es concentren els retards? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Les històries humanes darrere de les llistes d'espera: "Anímicament, m'està destrossant" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Cau una xarxa de narcotràfic amb 3.000 plantes de marihuana, un fusell AK-47, dues pistoles de 9 mil·límetres i altres armes
Castellar del Vallès
Entre el set detinguts hi ha dues persones de Castellar del Vallès