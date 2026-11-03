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Cau una xarxa de narcotràfic amb 3.000 plantes de marihuana, un fusell AK-47, dues pistoles de 9 mil·límetres i altres armes

Castellar del Vallès

Entre el set detinguts hi ha dues persones de Castellar del Vallès

  • Un cotxe de la Policia Nacional, en una imatge de recurs -
Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 09:43

La Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Local de Dosrius, al Maresme, ha desarticulat una presumpta organització criminal dedicada al cultiu i la distribució de marihuana a diverses localitats de la província de Barcelona. Entre els set detinguts, hi ha dues persones que van ser arrestades a Castellar, mentre que la resta van ser localitzades a Dosrius. A més de la detenció de set persones, l'operació ha comportat amb la intervenció de 3.000 plantes de marihuana, un fusell AK-47, dues pistoles de 9 mil·límetres i altres armes. Segons ha informat el cos policial, la investigació apunta que la xarxa cultivava la droga en instal·lacions interiors per distribuir-la posteriorment al mercat negre de l'est d'Europa.

Durant l'operatiu, els agents també han intervingut un quilo de cabdells de marihuana, una pistola simulada, cinc inhibidors de freqüència, dos punys americans, diverses defenses extensibles i un bat de beisbol. A més, han comissat 5.000 euros en efectiu, tres vehicles, una motocicleta i material destinat al cultiu de marihuana en interiors.

Als set detinguts se'ls atribueixen presumptes delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Tots han passat a disposició judicial.

 

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