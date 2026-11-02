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Consulta si t'ha tocat ser membre d'una mesa electoral el 29-N a Castellar

Castellar del Vallès

El sorteig s'ha fet aquest dilluns a Ca l'Alberola

  • Detall de la mà d'una persona votant a les eleccions generals del 23 de juliol del 2023
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 10:17
Actualitzat el 02 de novembre de 2026 a les 10:18

L'arribada de novembre suposa l'entrada en el mes de les eleccions generals del pròxim dia 29. Els municipis preparen tota la logística per a la celebració dels comicis. A Castellar, el sorteig de membres de meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals s'ha fet aquest dilluns dia 2 de novembre a les 9.30 hores a Ca l'Alberola. 225 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses, 9 per cadascuna de les 25 meses electorals que es constituiran a la localitat.

Podeu consultar si formeu part dels membres de les meses electorals, informant en aquest enllaç el vostre DNI i la data de naixement. La condició de membre de la mesa electoral té caràcter obligatori. Si heu estat escollits i teniu cap excusa, justificada documentalment, que no us permeti d'acceptar el càrrec, disposeu de set dies per presentar l'al·legació corresponent davant de la Junta Electoral de Zona de Sabadell:

  • Presencialment: Av. Francesc Macià, 36, 1a (Edifici Jutjats) 08208 Sabadell, horari: de dill. a div.: 15.00 a 18.00 h; dissabte: 10.00 a 13.00 h a partir del 7 de novembre
  • Tel. 691.525.125, a/e jez_sabadell@gencat.cat
  • Telemàticament: https://www.mesaselectorales.es/web-excusas-form

 

  • Consulta si seràs membre d`una mesa electoral a Castellar

 

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