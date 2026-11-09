Un viatge al barri de Harlem de fa cent anys: el swing guanya pes en l'imaginari de Castellar

L'escena transporta directament a les comunitats afroamericanes dels Estats Units dels anys trenta del segle passat. Això sí, a uns 8.000 quilòmetres de distància. Diumenge al migdia, desenes de parelles es van aplegar a la plaça de Calissó de Castellar per exhibir les seves habilitats ballant swing. La Rosa s'agafava a la Concepció, mentre l'Eudald demostrava el seu talent amb els peus guiant diferents companyes. Al costat, la Carme s'ho rumiava fent fotos amb la càmera per immortalitzar el moment. Les parelles poden variar després de cada canvi de cançó. El més important és no aturar-se. "Aquí tothom balla amb tothom", s'enorgulleix la Montse Casas, una de les cares visibles de la colla. Els que s'asseuen per observar l'estampa són de seguida cridats a omplir la improvisada pista de ball.
L'activitat, impulsada per SonaSwing, és habitual en l'indret el segon diumenge de cada mes. Ara, amb més força que mai, per una celebració dels 15 anys de l'entitat que marca el calendari. Els amants del gènere fa temps que s'organitzen a ritme de jazz. "Ens reunim tots els dilluns, hi ha classes per a tots els nivells", aprofitava el Jesús Aguilera –secretari del grup– amb el micròfon en un moment de pausa de la música.
El darrer Vermut Swing, amb el Swing Shakers Quartet en directe, va servir per reivindicar la bona salut del col·lectiu, que guanya pes en l'agenda local amb diferents propostes setmanals. "Som un poble i no és fàcil que hi hagi tants aficionats, però ja són 15 anys, això sí que té mèrit!", expressa al Diari Casas. La família creix, empesa per les sessions dels dilluns a la tarda a la Sala Blava de l'Espai Tolrà. "Es fan tres classes d'una hora. Hi ha un curs d'iniciació, un mitjà i un més avançat", resumeix. En total, són vora una cinquantena d'integrants. Entre els professors hi ha membres de Swingcopats, l'escola de Sabadell.
Diumenge, les samarretes de color lila amb les lletres de SonaSwing van tenyir durant dues hores l'emplaçament. Aquells que passejaven per l'espai afluixaven el pas, sorpresos amb l'ampli desplegament i l'ambient genuí que es respirava en el lloc. Fins i tot els Urban Sketchers van dibuixar l'escena, en una mostra de sintonia en el teixit associatiu castellarenc. "Sempre estem oberts a col·laborar. El més important és fer festa i passar-s'ho bé", manifesta la Montse.
El cicle continuarà al desembre amb Apolo Jumpers. Dani Alonso, al trombó, estarà acompanyat de Queralt Camps al contrabaix, Joan Casares a la bateria i Marc Martín al piano. Ja el 2027, la programació portarà altres noms destacats de la disciplina a casa nostra. La festa grossa, però, serà l'11 d'abril. "Hi haurà sorpreses. Vindran professors i segur que farem altres activitats, a més del swing", avisa Casas. I al maig encara hi haurà temps per a la Batalla de bandes de swing, que ha viscut la seva primera edició aquest any. Els instruments ressonen a Castellar, convertit musicalment per una estona en el barri de Harlem de Nova York.