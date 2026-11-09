Combat nul entre CE Sabadell i Real Sociedad 'B'

Empat a zero i repartiment de punts entre el CE Sabadell i la Real Sociedad 'B' en un partit d'alternatives a la Nova Creu Alta. La manca d'efectivitat de tots dos equips ha deixat la balança igualada de forma justa al final dels noranta minuts. Un punt més per als arlequinats que acumulen quatre jornades sense guanyar de forma consecutiva i tres empats seguits a casa.
Ferran Costa ha presentat un onze amb diverses novetats, un retorn i una baixa especialment significatives. S'ha quedat fora Albert 'Urri', a la banqueta per primer cop aquesta temporada, per molèsties al genoll. També ha caigut de l'equip titular Arthur Bonaldo i el sancionat Óscar Sanz. Per contra, han entrat Edgar González després de complir sanció, Pere Pons i Genar Fornés, en el seu debut al futbol professional un cop superada la lesió que l'ha tingut fora des del tram final de la pretemporada. D'altra banda, ha caigut de la convocatòria Eneko Aguilar amb una lesió a l'isquio.
El duel ha estat igualat des de l'inici. El Centre d'Esports ha intentat pressionar i donar ritme a l'enfrontament, però la Real, sense renunciar a la possessió i el domini, tampoc ha tingut problemes per jugar directe. La primera gran ocasió ha estat precisament en una pèrdua en sortida de pilota, en què un defensor visitant ha regalat la pilota a Yanis Rahmani, que l'atacant ha definit amb una vaselina massa desviada davant d'Olasagasti. Al minut 9, el partit s'ha aturat per homenatjar Jesús de Miguel, amb un emotiu vídeo que ha aixecat els aplaudiments de tots els presents. Just després, Quadri ha demanat el canvi, visiblement emocionat i marejat, i ha entrat Arthur Bonaldo en el seu lloc. L'equip s'ha redibuixat amb Edgar González com a migcampista i Bonaldo a l'eix de la defensa.
El brasiler, precisament, ha pogut anotar amb un cop de cap desviat en un servei de cantonada i també ho ha provat amb una xilena que ha sortit alta. Tot plegat en un tram en què els arlequinats no han estat tan encertats en la pressió com a l'inici i han hagut de defensar més estona a camp propi, tot i que sense grans ocasions del conjunt basc. Ha tornat a avisar Pere Pons en una acció individual que ha definit amb un xut molt tou. Passada la mitja hora de joc, en una acció aïllada, l'àrbitre ha assenyalat un penal per mans en una pugna entre Gastón i Beitia. No obstant això, després de la revisió del VAR, ha estat assenyalat com a falta a la frontal. Valles ha xutat alt el lliure directe. En el tram final, ha buscat el primer el Sabadell amb diverses arribades de perill, però sense ocasions clares.
A la segona meitat, la dinàmica ha portat el duel a un ritme més baix. La Real s'ha fet amb el domini i el Centre d'Esports ha intentat transicionar. Poc abans de l'hora de joc, López-Pinto ha entrat per Rahmani. Priego ha provat amb un potent xut des de la frontal, tot i que la més clara ha estat dels visitants. En una contra, Soroeta s'ha plantat davant de Fuoli i, en la seva rematada, ha enviat la pilota al travesser. La resposta immediata ha arribat en un xut massa creuat de López-Pinto. Ha tornat a moure la banqueta Costa, amb una doble substitució molt ofensiva, amb Obolskii i el debutant Owusu per Genar i Català.
Ha continuat buscant el gol el Centre d'Esports, amb joc directe sobre la doble punta, i ha aconseguit per moments posar la por al cos dels defensors realistes, però les arribades de perill només han estat en xuts des de la frontal de Priego, que ho ha tornat a provar en un parell d'ocasions. Alain Ribeiro i Kaiser, també debutant a la categoria, han esgotat canvis. Ja en el descompte, ha perdonat la Real per partida doble. Primer a través d'Adjabeng, que ha rematat fora quan ho tenia tot a favor, i posteriorment en una contra que Carrera ha definit desviat després de retallar Bonaldo. No s'ha mogut el marcador. Un punt més. La pròxima jornada, els arlequinats visitaran l'Eldense.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Kaiser, m. 77), Català (Owusu, m. 68), Edgar González, Genar Fornés (Obolskii, m. 68), Pere Pons, Quadri (Bonaldo, m. 12), Priego, Yanis Rahmani (López-Pinto, m. 56), Baena i Gastón Valles (Alain Ribeiro, m. 77).
Real Sociedad 'B': Olasagasti, Beitia, Kita, Lebarbier, Diaz (Adjabeng, m. 77), Marchal (Astiazaran, m. 65), Carbonell (Oleaga, m. 90), Gorosabel (Mariezkurrena, m. 77), Soroeta (Carrera, m. 65), Rupérez i Agote (Balda, m. 65).
Àrbitre: Dámaso Arcediano. Grogues: Edgar, Pere Pons; Beitia, Soroeta, Lebarbier.
Incidències: 7.105 espectadors a la Nova Creu Alta. S'ha guardat un minut de silenci per Jesús de Miguel.