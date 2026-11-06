Una ruta secreta en moto per descobrir carreteres i paisatges desconeguts

Sabadell torna a convertir-se en l'epicentre del moto turisme català aquest dissabte 7 de novembre amb la celebració de la quarta edició de la Ronda la Llana, la cita de referència que tanca oficialment la temporada de rutes per carretera abans de l'hivern. La prova organitzada pel Motor Club Sabadell tindrà una participació pròxima a les 300 motocicletes, un cop tancades les inscripcions.
La ruta, amb sortida a la carretera del Prat de la Riba, tindrà un recorregut totalment secret fins al moment que comenci, quan els participants rebran el primer tram de l'itinerari. La prova és no competitiva, sense cronòmetres, classificacions i premis, amb el gran atractiu d'anar descobrint la ruta per sorpresa. Els participants, d'inici, només rebran les indicacions per arribar al primer punt de control, allà rebran el recorregut fins al segon, i així successivament fins a la tornada cap a Sabadell, que es produirà cap a la tarda del mateix dissabte.
Tot i que l'itinerari és secret, l'organització ha avançat que és totalment inèdit. Els inscrits han escollit entre dues rutes, la de 250 i la de 380 quilòmetres, que permetran conèixer i descobrir carreteres secundàries i paisatges rurals. A cada control, situat estratègicament en bars i restaurants per gaudir de la gastronomia local, els participants rebran una fitxa plàstica impermeable A5 amb mapa Michelin, itinerari desglossat, coordenades GPS i codis QR per seguir la ruta amb navegador GPX, Google Maps o Roadbook en PDF (VectorNote).
La prova se celebra aquest dissabte 7 de novembre, amb inici a les 6:45 h, al pàrquing de la carretera del Prat de la Riba, amb l'entrada de les motos i el lliurament de documentació. El primer grup arrencarà cap a les 8 h, i s'aniran produint sortides en grups de sis en cada minut. Les arribades seran entre les 13 i les 19 h.