El Barça blinda la seva promesa sabadellenca a la porteria fins al 2029

L'aposta del Barça per Iker Rodríguez és ferma. El porter sabadellenc és una de les grans promeses del conjunt blaugrana i així ho demostra la confirmació oficial de la seva renovació, fins al 2029 amb opció a allargar la vinculació dues temporades més. El futbolista de 18 anys, que ja ha estat en dinàmica del primer equip aquesta pretemporada, és un dels metes amb més condicions per ocupar en el futur la porteria del Camp Nou.
El sabadellenc es va formar al Can Rull RT, tot i que va arribar molt d'hora al conjunt culer, amb només set anys, encara en edat prebenjamí. En l'anunci de la renovació, el mateix Barça destaca que "des de ben petit, va demostrar una gran capacitat d'assimilació dels conceptes treballats a La Masia i, amb el pas dels anys, ha anat progressant fins a consolidar-se com un dels porters amb més projecció del futbol formatiu".
Es va estrenar amb el primer equip en un entrenament el 2024, amb 16 anys, a les ordres de Hansi Flick. Una lesió la temporada passada el va condicionar, però a la pretemporada va formar part de l'estada a la Gran Bretanya del primer equip blaugrana, sense arribar a debutar, tot i que es va especular que pogués fer de tercer porter durant l'any. Finalment, es va decidir que fos el porter del filial, per poder disputar el màxim nombre de minuts possible.
Fins ara, a la Segona Federació, ha estat titular en els nou partits que ha disputat el Barça Atlètic, que lidera el grup 2 de la categoria, i només ha encaixat cinc gols. També va completar la final de la Copa Catalunya, precisament a la Nova Creu Alta davant del CE Sabadell, en un duel en què va deixar bones aturades, especialment al primer temps, tot i la derrota dels seus. Una aposta de present i futur que espera continuar fent passes al club blaugrana.