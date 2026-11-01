L'esgarrifosa puntada a Quadri queda en un ensurt: rep l'alta mèdica i torna cap a Sabadell

La millor de les notícies possibles. L'esgarrifosa acció que ha deixat Quadri inconscient durant uns instants sobre la gespa del Carlos Belmonte ha quedat finalment en un ensurt. El futbolista ha rebut l'alta mèdica després que les proves realitzades hagin descartat cap problema i tornarà cap a Sabadell aquesta mateixa nit. Liameed ha abandonat el terreny de joc poc abans del descans després de rebre una forta puntada de José Corpas, que li ha rematat el cap en lloc de la pilota, i ha vist el camí dels vestidors expulsat amb vermella directa.
El migcampista nigerià ha caigut estabornit a la gespa i ha estat evacuat en ambulància fins a l’Hospital Quirón Santa Cristina, ja conscient, però després d'uns minuts de gran tensió i preocupació. Segons expliquen fonts del Centre d'Esports, Quadri, a l'hospital, no recordava res de l'acció i fins i tot ha estat seguint la segona meitat del duel.
"Ens ha posat la por al cos, quan l'hem vist caure. Per sort les notícies són positives i això és el més important", ha dit Ferran Costa en roda de premsa. En un inici, semblava que hauria de passar la nit al centre hospitalari, en què ha anat acompanyat d'un membre dels serveis mèdics del club, però finalment li han donat l'alta i podrà tornar cap a Sabadell aquesta mateixa nit davant de l'evolució positiva i els resultats de les proves realitzades.
"Ha estat una acció molt dura. No l'havia viscut mai. L'he vist el primer i el cop ha estat terrible. He avisat de seguida que entressin perquè l'ensurt ha estat gros. Quan ha entrat l'ambulància, hem vist que estava conscient i ens hem tranquil·litzat una mica. Per sort els resultats són positius i això és el que més ens preocupa i ens ocupa del dia d'avui", assegura també el capità Albert 'Urri', en zona mixta després del partit. El vigatà ha estat el primer que ha avisat de la situació i ha alertat els serveis mèdics perquè entressin el més ràpid possible. Un ensurt gros, que ha gelat per moments l'ambient al Belmonte i que, per sort, té un final feliç.