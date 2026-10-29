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Més èxits internacionals per al Dojo Sabadell a Polònia

Esports

Els competidors locals van aconseguir tres títols i un segon lloc a l'International Polish Open de Limanowa

  • Els membres del Dojo, en la competició de terres poloneses -
Publicat el 29 d’octubre de 2026 a les 16:10

Un nou èxit internacional de renom per al Dojo Sabadell. El club local va participar amb fins a cinc competidors a l'International Polish Open, que es va celebrar el cap de setmana passat a la ciutat polonesa de Limanowa, una zona pròxima a la capital, i que va aglomerar alguns dels millors del món per al torneig. Els resultats, com ja acostuma a ser habitual, van ser excel·lents. "El balanç és molt bo. Al setembre vam fer un primer campionat en què encara ens faltava una mica de ritme i ara les sensacions han estat molt millors", assegura el Daniel Sánchez, entrenador i propietari del Dojo.

Els grans vencedors de la jornada van ser tres habituals de les competicions internacionals amb l'entitat sabadellenca. Roger Castella, Juan Carlos Auge i Mark Flores van proclamar-se campions de les seves respectives categories. D'altra banda, en categoria de 16-17 anys, la Mariona Sánchez va acabar en segona posició, mentre que en la mateixa categoria, però masculina, Pau Reyes va caure a la segona ronda. També va ser a Polònia, però en un esdeveniment exclusiu amb només vuit participants seleccionats, el Pol Salguero, que va tenir mala sort amb el sorteig i va caure a la primera ronda davant del competidor japonès que formava part de l'organització.

"Hem de continuar treballant per millorar les errades. Encara ens queda camí per recórrer i l'evolució serà clau per augmentar el nivell, però estem satisfets amb el rendiment de tots", apunta Sánchez. Si no surt cap esdeveniment abans, la pròxima gran cita per als principals lluitadors del Dojo Sabadell serà a casa, amb el ja habitual Spanish Open que se celebra el pròxim febrer.

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