ARA A PORTADA
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Sabadell Arrenca la vaga de metges, que es farà notar al Parc Taulí: "Prenem decisions sobre la teva salut, hem d'estar en plenes facultats" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports Suspès el partit de Copa del Rei del CE Sabadell a Utebo per la tragèdia ferroviària Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell "Estic més tranquil·la si passo per fora": els veïns qüestionen els passos soterrats de la Gran Via Jan Cañadell Puigmartí
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Diners Indra Group crearà 50 nous llocs de treball per desenvolupar les noves estacions remotes de Galileu Manel Camps
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Sabadell Gairebé la meitat dels alumnes amb necessitats especials haurien de canviar d'escola per acabar amb la segregació a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CN Sabadell competeix, però s'acomiada de la Copa d'Espanya davant del Futsal Mataró
Esports
Els nedadors van fer un bon partit contra el rival de Segona Divisió, que va decantar la balança al segon temps