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El CN Sabadell competeix, però s'acomiada de la Copa d'Espanya davant del Futsal Mataró

Esports

Els nedadors van fer un bon partit contra el rival de Segona Divisió, que va decantar la balança al segon temps

  • Aleix Canet, en una acció del duel -
Publicat el 28 d’octubre de 2026 a les 10:57

És gairebé un clàssic del futbol sala català en els últims temps. Ni l'ascens de categoria del Futsal Mataró ha estat suficient per acabar amb aquesta petita rivalitat. Com l'any passat quan encara compartien categoria, el CN Sabadell i el conjunt maresmenc es van veure les cares a la Copa d'Espanya. Els visitants van fer valer la seva condició de favorits i es van imposar amb patiment per 2 a 4 al pavelló del Nord.

Es va avançar l'equip nedador en els primers compassos amb un gol de Bernat Batllori després d'una bona combinació amb German Escudero. El duel va tenir alternatives, però va ser el Mataró qui va dominar principalment l'esfèrica. Abans del descans, una gran acció personal de 'Juanito', amb un xut potent al pal curt, va acabar amb l'empat a un al pas per vestidors.

  • Escudero i Batllori van cuinar el primer gol nedador

A la represa, els visitants van continuar gaudint de les millors ocasions, mentre que el Club només amenaçava a través del seu capità Alex Llamas. Àlex Fernández, amb ajuda d'Ian Herrerías, ha fet el segon dels maresmencs, però Gerard Roca ha igualat de nou poc després amb un xut sec en una pilota morta. Fins i tot ha tingut l'equip nedador l'oportunitat de tornar-se a posar per davant, però la qualitat del Mataró, amb una gran jugada d'Albert Izquierdo, ha situat el 2-3. Un penal per mans de Roca, ha estat la sentència, amb el llançament de Pol Novo per al definitiu 2-4.

Acaba l'aventura a la Copa del Club Natació, que ara buscarà revifar a la lliga. Els d'Arnau Casabon no han arrencat bé la competició i, després de cinc jornades, es troben en zona de descens i només han aconseguit una victòria. Dissabte (18 h) reben el FS Ripollet, que es troba just per sota a la taula amb els mateixos punts, quatre. Una oportunitat de treure el cap.

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