L'Astralpool CN Sabadell guanya el Waspo Hannover i fa una passa enorme cap al top-8 europeu

Victòria balsàmica de l'Astralpool CN Sabadell. El conjunt dirigit per Albert Español s'ha imposat al Waspo 98 Hannover (12-9) en el primer partit a Can Llong de la Champions. El segon triomf en la fase de grups, en un duel molt ajustat i competit, que serveix per donar una passa de gegant en les aspiracions de top-8 europeu del conjunt sabadellenc. Un gol de Tiago Carrió a mig minut pel final i un imperial Edu Lorrio han portat el Club fins a l'èxit.
El duel ha començat amb ritme. En el primer atac dels visitants, un penal sobre Jovan Vujovic ha permès Mark Gansen obrir el marcador. La resposta sabadellenca ha arribat amb un inspirat Tiago Carrió. El jove waterpolista ha assistit a Miguel de Toro per a la igualada i ha anotat poc després per capgirar el marcador. Fins i tot ha tingut dos travessers per distanciar-se el Club en un tram de clar domini. Al tram final del primer quart, Roberto Valera ha fet justícia amb un gran llançament de sis metres per al 3-1.
En el segon període, Sergi Cabanas ha anotat també des de l'arc per obrir escletxa, però ha estat l'inici de la reacció dels alemanys. Marko Macan ha tallat una sequera de gairebé nou minuts dels seus i ha inaugurat un gran parcial del conjunt visitant. Fins i tot amb algun moment de tensió i un penal anul·lat sobre Cabanas, el Hannover ha millorat i ha igualat el duel a través de Yanek Fabian i Andrija Basic. Abans del descans, Carrió ha tornat a posar en avantatge l'Astralpool en superioritat, però sobre la botzina, a menys d'un segon, Niclas Schipper, també en home de més, ha fet el 5-5.
A la represa, en un primer atac que entre exclusions, pals i aturades d'Edu Lorrio s'ha allargat gairebé un minut i mig, Lazar Vukicevic ha fet un golàs per al primer avantatge alemany des del 0-1. La reacció del Club ha estat immillorable. Kosta Averka, en superioritat, ha tornat a empatar en l'acció posterior i, poc després, s'ha tret un llançament de sis metres per al 7-6. A l'altra banda de la piscina, ha aparegut Lorrio (14/23 en el duel) i a l'atac següent De Toro ha castigat a la zona per al parcial de 3-0 que ha obligat el Waspo a demanar el seu primer temps mort. No ha tingut efecte i Español també ha parat el partit. En aquest cas la jugada ha sortit bé i Jack Larsen ha anotat el 9-6 al segon pal. Ha contestat Lukas Kuppers amb un gran llançament de sis metres per trencar el parcial i Schipper, en superioritat, han tornat a ajustar el marcador abans de l'últim quart.
Un golàs de Larsen ha semblat començar a decantar el camí i, fins i tot l'estatunidenc ha provocat un penal, però Felix Benke li ha aturat el llançament a Cabanas. També el seu homòleg, Lorrio, ha parat un cinc metres de Gansen. Vukicevic ha fet un 1gol que no ha pujat al marcador després de revisar-lo en el vídeo, però a l'acció següent Basic ha anotat el 10-9. El Club s'ha encallat en atac, però s'ha fet fort en defensa, sostingut de nou per un imperial Lorrio i, a 34 segons pel final, Carrió ha fet la sentència amb l'11-9. Averka de penal ha fet el definitiu 12-9 en l'última acció del duel. Clau també pel possible gol-average.