La quarta victòria consecutiva confirma el gran inici del CNS vòlei femení

El sènior femení de vòlei del CN Sabadell es va imposar per 3 sets a 0 davant del CEV L'Hospitalet en el partit disputat aquest cap de setmana a Les Naus i que confirma el gran inici de lliga a Primera Nacional de les nedadores.
El conjunt sabadellenc va dominar el primer set des de l'inici, adjudicant-se el punt per un decantat 25 a 19. En el segon, les sabadellenques també van guanyar ampliant el seu avantatge amb un marcador de 25 a 14. El tercer i darrer set va ser el més disputat i intens, exigint la màxima concentració de l'equip entrenat per Aitor Piñol. L'Hospitalet va tenir opcions de guanyar i allargar el duel, però finalment se'l van endur les sabadellenques per un ajustat 29 a 27.
Amb aquesta victòria, el Club Natació se situa com a líder del grup amb quatre triomfs en quatre jornades, després d'un començament de lliga immillorable i que confirma les aspiracions del conjunt nedador. Únicament el Voleibol Sant Just pot seguir el ritme de les sabadellenques fins al moment. La pròxima jornada visitaran el Premià de Dalt Maresme.
D'altra banda, l'equip masculí va perdre per 0-3 davant el CV Roquetes en el partit corresponent a la quarta jornada de la Superlliga 2. El primer set va acabar amb victòria dels visitants per 20-25, després d’un parcial en què el conjunt tarragoní va aconseguir prendre la iniciativa en el marcador progressivament. El mateix resultat es va repetir en el segon set, deixant l'enfrontament molt coll amunt per als nedadors.
En el tercer set, el conjunt entrenat per Felipe Torres va continuar buscant la manera d’allargar el partit, però el Roquetes va tornar a imposar-se, aquesta vegada per 21-25, i va certificar el triomf per la via ràpida. El següent partit del CN Sabadell també serà contra un rival complicat, el CV Vinaròs, que, igual que el Roquetes, compta tots els partits per victòries fins a la data.