Primer pas per al futur Sabadell Centre de Cultura a la plaça del Gas. Aquest dilluns, el ple municipal ha aprovat el conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Banc Sabadell, que estableix la donació de cinc milions d'euros per part de l'entitat per a tirar endavant el projecte. El nou equipament cultural tindrà 5.000 metres quadrats, repartits entre la Casa Grau i l'antic Museu del Gas.
La quantia aportada per la Fundació Banc Sabadell servirà per a rehabilitar la casa Grau –o Marcet Font– i l'edifici adjunt, el Casal Calvó, on actualment hi ha Serveis Socials i Salut. El conveni estableix que els diners s'entregaran a mida que avancin les obres –no abans– i de moment s'ha realitzat un primer pagament per poder fer la licitació del projecte executiu. El conveni té una vigència de quatre anys, un període que es considera suficient per poder executar les obres. El futur Centre de Cultura serà de titularitat municipal i gestionat per l’Ajuntament.
En el marc del debat, l'alcaldessa, Marta Farrés, ha assegurat que el projecte significarà la "transformació radical" de la cultura a la ciutat: "Passem d'un 4x4 a un Ferrari". La batllesa ha qualificat "d'oportunitat històrica" que pugui crear un espai dedicat al tèxtil, l'art i la història de Sabadell, on es reunirà part dels fons artístic de la Fundació Banc Sabadell i la col·lecció de vestits de moda més gran de l'Estat, en mans de la Fundació Antoni de Montpalau.
La "il·lusió" de Farrés pel projecte no és compartida per la resta de grups de l’oposició, que demanen un projecte de ciutat i no de l'alcaldessa: "No faci la ciutat vostè sola, tot i que tingui majoria absoluta", ha assegurat Joan Mena. El líder d'En Comú Podem ha demanat que el govern s'obri per debatre els detalls del projecte amb la resta de partits polítics. "No s'ha obert cap debat cultural amb els grups municipals", ha coincidit la portaveu d'ERC, Sílvia Renom.
Ambdós grups, juntament amb la Crida, consideren que hi ha massa "indefinicions" i "ambigüitats" en el projecte i amb el conveni. Els republicans demanen un pla de museus i els alternatius denuncien la falta de previsió respecte la resta d'equipaments culturals, com els museus d'Història. "No hi ha cap planificació", ha denunciat Guillem Fuster, regidor de la Crida. Farrés ha assegurat que, tal com es va dir en el seu moment, allà hi anirà el servei de normalització lingüstica.
Els grups a l'esquerra del PSC s'han mostrat preocupats per com es cobraran els cinc milions d'euros. "Ens preocupa el cost real de les obres i els possibles sobrecostos", ha afirmat Renom. En resposta a la regidora, Farrés s'ha mostrat tranquil·la: "En principi hauria d'anar bastant ajustat", ha afirmat per després obrir la porta a "complementar" el cost dels treballs amb fons municipals si fan curt. Davant dels dubtes expressats, l'alcaldessa ha demanat a l'oposició que "no vingui amb actitud de posar traves a tot".
Tant PP com Vox veuen bé el model de col·laboració publicoprivada per a construir l'equipament cultural, però creuen que no era una prioritat per als sabadellencs. "Hi ha altres inversions més urgents a la ciutat", ha exposat la regidor popular, Cuca Santos. "No és un projecte que compartim amb vostès", ha asseverat Núria Acacio, de Vox. En la mateixa línia, el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez ha recordat que el govern quadripartit (2015-2019) va plantejar convertir la casa Grau en la seu de Serveis Socials de l'Ajuntament. Lluny del seu posicionament, els regidors independents Lluís Matas i Katia Botta sí que han donat un suport enèrgic al conveni. "Ens fa capital, és bo per a la ciutat", ha conclòs ell.