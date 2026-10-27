“Volem fer castells més grans, no ens conformem”

Els Saballuts estan enfortint els fonaments per aixecar la seva millor versió. Ha sigut una temporada d’adaptació, amb una junta que ha renovat tant els mètodes com la il·lusió, però també de superació. Ha calgut reajustar les expectatives en moments clau de l’any. L’evolució castellera, en qualsevol cas, continua sent ascendent. Per tant, hi ha opcions de recuperar el millor nivell que ha tingut mai la colla.
“Tenim moltes ganes de continuar creixent. Som una colla que no és conformista. Tenim molta ambició i ganes de fer castells més grans”, resumeix Palmira Gil, cocap de colla amb Rosa Martínez. “Crec que s’ha demostrat amb castells com el 7 de 8 que la colla ha evolucionat tècnicament. En els pròxims assajos farem un pas endavant amb el 5 de 8 per, esperem, poder-lo treure en algun moment del que queda de temporada”, comenta.
Un dels moments més complicats de la temporada ha estat, probablement, quedar fora de les 12 millors colles de Catalunya, en el concurs de Tarragona. Era un dels reptes marcats el gener que servirien com a termòmetre del nivell. Molt probablement hi haurien estat si haguessin pogut descarregar la torre de 8 amb folre durant la diada de Festa Major. Ho van tenir a tocar. Tota la feina feta per aconseguir-ho, però, no es perd. En les darrers actuacions el món casteller s’ha rendit a la “fortalesa i consolidació” dels Saballuts amb el 3 de 8, el 7 de 8i el 4 de 8. El repte continua intacte: situar el nom de la ciutat en el lloc on pertoca dins del món casteller.
Rosa Martínez, cocap de colla, encara recorda com es va encuriosir pels castells el 2001. Un grup de castellers van visitar la seva escola. “Se’m va despertar aquesta passió. Volia ser acotxadora”, recorda. “Quan les coses surten bé, sents que estàs orgullosa de tota la feina dels assajos. El sacrifici té recompensa”, afegeix. Aquest sentiment és compartit entre tota la colla, tal com expressa des de la Berta Monclús, que té 9 anys i és anxaneta, fins al membre més veterà, que ha hagut de deixar d’enfilar-se als castells, però els continua acompanyant a cada diada. “Els castells són emocions compartides”, expressa l’Ona Benítez, que s’hi va aficionar a través de la família. Hi té implicats els avis, els cosins i els germans, com si l’afició la vingués a buscar indefectiblement. Altres, com el Marc Morató, estudiant d’enginyeria informàtica a la UAB, han anat a buscar la passió: havia estat un Marrec de Salt i, lluny de casa, enyorava els castells.
En els assajos, explica Martínez, han treballat els castells amb folre, que els permetria fer un pas més a l’hora d’aconseguir castells més ambiciosos, com el 2 de 8 o, més enllà, el 3 de 9 a i el 4 de 9. Encara són lluny, però la il·lusió escurça molt la distància per arribar-hi.