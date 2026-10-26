El musical que obre debat: es pot ser amic de l’‘ex’?

Cada vegada que Miquel Tejada ha anat a veure amb amics Després de nosaltres, a Espai Texas, durant el sopar s'ha encès un debat. L'obra de teatre, del qual el sabadellenc ha compost la música, posa a sobre la taula una pregunta: és possible mantenir un bon vincle, i fins i tot continuar estimant-se, després que una parella parteixi peres?
“L'obra ha tingut una acollida increïble”, s'alegra Tejada, que afegeix: “La majoria d'adults hem passat per una situació semblant. Has sigut ex, has hagut de gestionar-ho i et veus en posició d'adoptar una opinió amb propietat. Estàs visitant a través del teatre un moment que has viscut. I el millor és que totes les opinions són súper lícites. Sobre l'amor, tot està escrit, però alhora no hi ha res escrit”, assegura.
El públic espia pel forat del pany la Lena i l'Adrià, que acaben de trencar. Ell és compositor de bandes sonores –curiosament, com Miquel Tejada– i ella treballa en un prestigiós festival de música. Hi ha canvis de vida, de ciutat, de feina i noves parelles. S'havien promès, però, no perdre mai el vincle. “La història enganxa el públic. Mentre els veus penses: 'Tio, com pots dir-li això?' o bé 'Tia, com pots fer això?'.
Estrenat al Grec, el musical es pot veure fins l'1 de novembre a Espai Texas. És un text del director Jumon Erra, amb Júlia Jové i Xavi Navarro com a protagonistes i amb la vallesana Andrea Mir com a intèrpret musical en directe. Una particularitat del musical Després de nosaltres, assegura Tejada, és que és una obra de text amb una producció sonora moderna, amb bateria i sintetitzadors, “sense revisitar l'estil narratiu clàssic dels musicals”. De fet, l'obra té un single que es pot escoltar a Spotify i que podria passar per "una cançó d'un disc comercial lleugerament indie". Això es fa a moltes obres dels grans escenaris de Broadway i Londres, comenta el compositor musical.
Per altra banda, “Jumon Erra és escriptor, per la qual cosa treballa el musical a partir del text, osigui que la part cantada fa avançar l'obra, fa que passin coses”, diu Tejada. El sabadellenc, per altra banda, es desfà en elogis cap a Andrea Mir: “És intèrpret, cantant, pianista... És una artista versàtil que comprèn molt bé el llenguatge musical, per la qual cosa, és molt fàcil de treballar-hi”.
Actualment, Tejada viu a Madrid, des d'on treballa com a compositor de bandes sonores i director musical. Una de les darreres grans obres que ha dirigit, per exemple, ha estat El fantasme de l'òpera, que a Barcelona va aterrar al Tívoli. Després de nosaltres va comportar anar amunt i avall: “Havia de venir, assajar, passar un o dos dies i tornar”. Fins a l'últim dia, confessa, van estar retocant coses. “Abans d'estrenar al Grec, encara estàvem corregint alguna mescla. Però això passa amb qualsevol cosa que fem”. De fet, rarament calma aquesta autoexigència: “Sempre que veus un resultat passats uns dies, encara penses que podries haver fet una volta més aquí o allà”, se sincera.