L’home que va erigir l'Aliança Francesa, un oasi intel·lectual a Sabadell

Sabadell es rendirà a l’ànima de l’extinta Aliança Francesa, aquell oasi intel·lectual sorgit als anys 70 a Sabadell. Robert, chapeu! és com es dirà l’espectacle que, 10 anys després de la seva mort, repassarà la trajectòria del filòleg, professor i activista cultural Robert Ferrer (Djelfa, Algèria, 1947-Sabadell, 2016), dimarts 27 d’octubre al Teatre Principal.
“Era una persona dinàmica, extravertida, d’una gran calidesa humana, amb una mirada oberta i independent de pensament. Va aconseguir crear un clima molt a favor de la col·laboració i això va contribuir a convertir l’Aliança Francesa en un espai de trobada i llibertat”, explica Pere Vidal, qui va ser regidor de cultura de l’Ajuntament entre 1991 i 1995.
Filòsofs, escriptors, pensadors... “Va marcar un to de rigor i una manera de fer, sempre amb la voluntat d’obrir-se. Va portar a Sabadell personatges intel·lectuals de primera línia europea”, recorda Vidal. Per exemple el guionista i actor Jacques Tati o l’intel·lectual Louis Aragon, metge, escriptor, historiador i membre de la Resistència Francesa.
Un centre francès d’aquest nivell era una rara avis a Sabadell, encara que pels sabadellencs formés part del paisatge urbà i cultural. Té una explicació que l’impulsés Robert Ferrer: va néixer a Algèria, fill d’un matrimoni de Terrassa d’exiliats republicans. El 1962, després de la Guerra d’Independència d’Algèria, la famíliava tornar a Catalunya. El 1973, es va traslladar a Sabadell i amb un grup d’amics i col·laboradors va crear l’Aliança.
El centre cultural es va ubicar, primerament, en una casa al carrer de les Paus i, després, a la Via Massagué. Finalment, el 1995, l’Alliance es va ubicar, definitivament, a la Casa Taulé, just on ara hi ha l’Arteneu. Ferrer en va ser director 40 anys. En tot aquest temps, l’Alliance es va consolidar com una escola de francès, vinculada al Ministeri d’Educació de França. De fet, l’any 2007 va ser condecorat com Officier de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques per la República Francesa, en reconeixement de la seva contribució a la difusió de la llengua i la cultura franceses.
Homenatge
Conduït pels actors Rosa Renom i Jaume Madaula, Robert, chapeau! records i música per oferir una mirada personal i coral sobre la seva figura. La part musical anirà a càrrec d’Ester Formosa, amb el guitarrista Adolfo Osta, i de la pianista Glòria Peig. La vetllada comptarà també amb l’estrena d’una nova peça musical composta per Benet Casablancas especialment per a aquest homenatge. Rafel Uyà s’ha encarregat dels vídeos que s’hi podran veure. L’accés a l’homenatge és gratuït.