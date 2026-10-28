ARA A PORTADA
-
Sabadell Arrenca la vaga de metges, que es farà notar al Parc Taulí: "Prenem decisions sobre la teva salut, hem d'estar en plenes facultats" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Esports Suspès el partit de Copa del Rei del CE Sabadell a Utebo per la tragèdia ferroviària Marc Segarra Rodríguez
-
Sabadell "Estic més tranquil·la si passo per fora": els veïns qüestionen els passos soterrats de la Gran Via Jan Cañadell Puigmartí
-
Diners Indra Group crearà 50 nous llocs de treball per desenvolupar les noves estacions remotes de Galileu Manel Camps
-
Sabadell Gairebé la meitat dels alumnes amb necessitats especials haurien de canviar d'escola per acabar amb la segregació a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
Suspès el partit de Copa del Rei del CE Sabadell a Utebo per la tragèdia ferroviària
Esports
La RFEF ha comunicat la suspensió de la tota la jornada de dimecres per l'accident de Toledo en què han mort desenes de persones