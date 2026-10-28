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Suspès el partit de Copa del Rei del CE Sabadell a Utebo per la tragèdia ferroviària

Esports

La RFEF ha comunicat la suspensió de la tota la jornada de dimecres per l'accident de Toledo en què han mort desenes de persones

Publicat el 28 d’octubre de 2026 a les 12:41
Actualitzat el 28 d’octubre de 2026 a les 13:01

El debut a la Copa del Rei del Centre d'Esports haurà d'esperar. La RFEF ha decidit suspendre la jornada de dimecres de la competició per la tragèdia d'aquest dimecres matí, amb la col·lisió de dos trens en una zona pròxima a Toledo i que ha provocat més d'una trentena de morts i desenes de ferits, segons informen els serveis de la comunitat manxega.

Els arlequinats, que ja s'havien desplaçat dimarts fins a l'Aragó per a la disputa del duel, no jugaran finalment aquest vespre la primera eliminatòria del torneig davant de l'Utebo FC. Els de Ferran Costa hauran de recuperar el partit en una data encara per concretar. Per ara, no hi ha notícies d'altres afectacions en el calendari. Recordem que els arlequinats han de visitar l'Albacete dissabte. Una ciutat pròxima a l'accident i amb contacte directe amb les línies afectades pel tancament.

La Real Federación Española de Futbol ha pres la decisió aquest migdia com a mostra de solidaritat i respecte cap a les víctimes, i també davant del problema logístic que suposa per a alguns equips i aficionats poder-se desplaçar fins al lloc dels partits pel tancament d'algunes de les principals connexions ferroviàries de l'Estat, entre Madrid i Andalusia, per l'afectació. D'aquesta manera, els 24 duels previstos per a la jornada de dimecres s'hauran de recuperar en una nova data, tal com ha informat l'òrgan, que assegura que traslladarà la nova planificació de dates per al torneig pròximament.

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