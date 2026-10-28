Indra Group crearà 50 nous llocs de treball per desenvolupar les noves estacions remotes de Galileu

Indra Group ha estat escollida per l'Agència Espacial Europea (ESA) per liderar el desenvolupament de la nova generació d'estacions terrestres del sistema de navegació per satèl·lit Galileu, amb dos contractes que sumen 52,3 milions d'euros. Els projectes, que es desenvoluparan durant els pròxims quatre anys entre Barcelona i Madrid, permetran millorar la flexibilitat operativa i la resistència davant les interferències del sistema europeu. L'adjudicació també tindrà un impacte directe en l'ocupació a Catalunya, on la companyia preveu incorporar una cinquantena d'enginyers amb perfils tecnològics avançats.
El responsable d'Indra a Catalunya, el sabadellenc Enric Blasco, ha celebrat l'adjudicació assegurant que "reforça el posicionament de la feina que ha fet l'equip, perquè no es poden aconseguir contractes d'aquestes característiques sense solvència tècnica". En aquesta línia, Blasco ha remarcat que la participació en la segona generació de Gal·lileu obre noves oportunitats de creixement: "Ens situa al primer nivell del sector espacial europeu i reforça el nostre objectiu de convertir Barcelona en un referent d'Indra en aquest àmbit".
Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha posat en valor els primers passos de la nova direcció d'Indra a Catalunya, encapçalada per Enric Blasco, així com la voluntat d'enfortir els vincles entre la companyia i el conjunt del teixit empresarial català. En aquest sentit, ha expressat el suport del Govern a la nova etapa de creixement de l'empresa i al pla d'inversions previst per a Catalunya, en el qual la Generalitat vol actuar com a aliada.
Pel que fa als projectes, el primer contracte, valorat en 29,6 milions d'euros, es liderarà des del districte tecnològic 22@ de Barcelona i se centrarà en el desenvolupament de noves estacions sensores Galileo. Aquestes infraestructures s'encarreguen de rebre i supervisar els senyals dels satèl·lits, avaluar-ne la qualitat i contribuir a determinar-ne les òrbites. El projecte comptarà amb la col·laboració de GMV i Thales SIX. El segon contracte, de 22,7 milions d'euros, es dirigirà des de Madrid i permetrà desenvolupar estacions d'enllaç ascendent, responsables de transmetre informació als satèl·lits perquè aquests la distribueixin als usuaris del sistema de navegació.
Més enllà de la dimensió tecnològica, Blasco ha subratllat la capacitat d'aquests projectes per generar ocupació qualificada i noves oportunitats per a les empreses catalanes. "Es generaran 50 nous llocs de treball d'un nivell tecnològic avançat", ha explicat, tot apuntant que la companyia podria haver de captar talent de l'estranger. També ha destacat la voluntat de comptar amb petites i mitjanes empreses especialitzades del territori per desenvolupar determinades parts dels projectes. En aquest sentit, ha avançat que Ficosa, participarà en un dels dos contractes a través de la seva activitat d'enginyeria.