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Empresaris i experts analitzaran a Sabadell com afrontar els nous reptes de creixement i competitivitat

Diners

El pròxim dijous 29 d'octubre, el fòrum ConCentrem-nos reunirà el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, l'economista sabadellenc Arnau Bonada i empreses industrials per debatre i analitzar reptes i oportunitats per al teixit empresarial

  • La seu del Centre Metal·lúrgic -
Publicat el 27 d’octubre de 2026 a les 18:00

El Centre Metal·lúrgic celebrarà el pròxim dijous 29 d’octubre, a les 16.00 h, una nova edició de ConCentrem-nos, sota el lema “Els nous reptes empresarials. Créixer per competir”. La trobada tindrà lloc a la seu del Centre Metal·lúrgic, a Sabadell. 

La jornada reunirà empresaris, directius i professionals del sector industrial amb l’objectiu d’analitzar els principals reptes i oportunitats relacionats amb el creixement empresarial. La sessió combinarà una mirada al context econòmic actual amb eines per entendre el valor de les empreses i casos pràctics de companyies que han afrontat processos de creixement, adquisició i transformació. 

La primera ponència anirà a càrrec de Carles Puig de Travy, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, que oferirà la conferència “L’economia catalana i el repte de les pimes en un entorn canviant”. 

A continuació, Arnau Bonada, assessor financer i expert en valoració empresarial, abordarà una qüestió especialment rellevant en qualsevol procés de creixement, transformació o operació corporativa: “Quant val la meva empresa?”. 

La jornada incorporarà també una taula rodona amb tres experiències empresarials, moderada per Rafel Busom, que permetrà traslladar el debat del terreny estratègic a casos empresarials concrets.  Joaquim Sesé, de Corgrap, presentarà un cas de creixement empresarial que ha comportat la transformació de dos competidors històrics en una única organització, integrant talent, coneixement acumulat i les fortaleses de cadascuna de les organitzacions.  Per la seva banda, Leo Torrecilla, de Moldiplast, compartirà l’experiència d’aquesta companyia industrial especialitzada en la transformació de plàstics i com les decisions corporatives poden contribuir a reforçar la competitivitat i el posicionament empresarial. 

Finalment, David Abreu, de Würth España, presentarà el cas de col·laboració entre Würth España i AllData, una aliança orientada a generar una proposta de valor diferencial per als professionals del sector. 

La jornada finalitzarà amb una cloenda i una copa relacional, afavorint un espai de contacte i intercanvi entre els professionals i empresaris assistents. 

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