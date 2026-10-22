Marina Ginestà (Marina Tèxtil): "Necessitem preservar els oficis i el coneixement industrial, però alhora hem de donar pas a les noves generacions"

Marina Tèxtil ha passat de fabricar teixits de moda a convertir-se en una empresa especialitzada en teixits tècnics de protecció, amb presència a més de setanta països. Fundada per Joan Ginestà, la companyia ha fet de la innovació, la qualitat i la recerca els pilars del seu creixement, sense perdre les arrels al Vallès. En parlem amb Marina Ginestà, en representació de tota la companyia i segona generació de Marina Tèxtil, filla de Joan Ginestà.
Marina Tèxtil va començar amb uns quants telers i dedicada als teixits de moda. Avui sou un referent en teixits tècnics de protecció. Vam començar a principis dels anys noranta en el tèxtil tradicional, treballant per a altres empreses i desenvolupant teixits de moda i camiseria. La moda, però, està molt condicionada per les tendències i per factors subjectius: una col·lecció pot funcionar molt bé una temporada i deixar de tenir sortida la següent. Per aquest motiu volíem orientar el nostre coneixement cap a un àmbit en què les prestacions del producte es poguessin mesurar i demostrar.
I com va ser el pas? El pas als teixits tècnics va ser arriscat. Coneixíem l’ofici, però entràvem en un sector nou per a nosaltres, amb altres materials, exigències i normatives. Ens va tocar investigar i aprendre molt. Un dels primers desenvolupaments va ser un teixit per protegir davant les esquitxades de metall fos.
Quines han estat les claus per consolidar el projecte? Les claus han estat l’especialització, centrar-nos en nínxols molt concrets, en la reinversió i en aconseguir la confiança dels clients, gràcies als alts estàndards de qualitat interns. La fiabilitat sempre ha estat la clau de l’èxit de Marina Tèxtil, un paràmetre fonamental quan parlem de desenvolupar teixits per protegir vides.
Des de la comarca, els vostres productes arriben a mercats d’arreu del món. Que ha estat clau per fer aquest salt i quina importància té mantenir la producció i el coneixement al territori? L’especialització ha estat la nostra porta d’entrada als mercats internacionals, però darrere d’aquest creixement també hi ha hagut persones clau. Una és Raimon Sellares, soci de Joan Ginestà i actual CEO de Marina Tèxtil, que durant aquests trenta anys ha liderat l’obertura de nous mercats i ha estat una peça fonamental en la consolidació de la nostra presència internacional. Avui els nostres teixits arriben a més de setanta països, però la fabricació continua molt arrelada al Vallès. Aquí tenim una tradició tèxtil, professionals i una xarxa d’empreses especialitzades que ens aporten un coneixement de gran valor. Mantenir la capacitat productiva i el coneixement al territori ens permet treballar a prop dels processos, respondre amb agilitat i convertir les idees en productes. Alhora, genera activitat i oportunitats perquè aquest saber fer tingui continuïtat.
Una part important de les vostres inversions es destina a la recerca i al desenvolupament de nous materials. En quins projectes esteu treballant actualment? Una de les principals línies és el projecte europeu LIFE-CIRTECHTEX. Hi treballem amb empreses de diferents etapes de la cadena tèxtil per recuperar residus tèxtils i transformar-los en matèria primera per a nous teixits de protecció. La recerca inclou el desenvolupament de fils i teixits, la validació de les seves prestacions i la traçabilitat dels materials.
Paral·lelament, desenvolupem teixits cada vegada més complexos, incorporant processos com les laminacions i els recobriments per combinar propietats i donar resposta a necessitats més exigents. Una part important d’aquesta feina se centra en el confort. A més de protegir davant dels riscos del lloc de treball, el teixit ha de facilitar la mobilitat i resultar còmode durant tota la jornada. És aquest equilibri el que busquem en cada desenvolupament.
El sector tèxtil ha viscut una transformació profunda en les darreres dècades. Quins reptes creieu que afronta actualment la indústria vallesana per continuar sent competitiva? Quin paper han de jugar la innovació i el talent? Hem de continuar trobant allò que sabem fer bé i millorar-ho. El mercat és molt exigent i ens demana especialització, un millor aprofitament dels recursos i una capacitat de resposta molt ràpida. Necessitem preservar els oficis i el coneixement industrial, però alhora hem de donar pas a les noves generacions, formar-les i també aprendre d’elles. Implementar la tecnologia, la IA, i la robotització ens farà ser més eficients més productius i també més competitius amb un món que avança molt de pressa. Atraure i retenir talent exigeix oferir oportunitats reals de desenvolupament i estar oberts a noves maneres de treballar.
Què representa el reconeixement de la Cambra de Comerç? És un orgull i ens fa molta il·lusió perquè reconeix més de trenta anys d’esforç compartit. Sempre hem intentat anar mig pas per davant del mercat, apostant per solucions diferents i assumint el risc de provar coses noves. Aquest premi posa en valor la implicació de tot l’equip que ho ha fet possible. Però, sobretot, el sentim com un reconeixement a Joan Ginestà, fundador i ànima de Marina Tèxtil. Ell va ser el gran impulsor d’aquesta manera de fer: inquiet, incansable i amb la capacitat d’imaginar possibilitats que els altres encara no vèiem. Ens motivava a provar, a millorar i a no conformar-nos. Rebre aquest premi ens emociona perquè reconeix allò que ell sempre ens va transmetre: la voluntat de continuar avançant.