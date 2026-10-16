AiQuos guanya el Demo Day de la Cambra de Comerç

La startup AiQuos, que desenvolupa un microxip intel·ligent capaç d'analitzar la qualitat de l'aigua en temps real, ha estat l'empresa emergent guanyadora del Demo Day, emmarcat en el programa Impulsa Startup, celebrat dijous al vespre a la Cambra de Comerç de Sabadell, i dotat amb un premi de 4.800 euros.
El projecte, liderat per Josep Maria Margarit, cofundador i director tecnològic (CTO), i Aymen Jemni, cofundador i conseller delegat (CEO), proposa una nova manera de controlar la qualitat de l'aigua. La seva tecnologia integra un laboratori d'anàlisi dins d'un microxip que, mitjançant una sonda, permet mesurar fins a onze paràmetres diferents de manera contínua i sense necessitat d'utilitzar reactius químics. "No només mesurem l'aigua, l'entenem", va destacar Margarit.
La solució incorpora, a més, intel·ligència artificial per interpretar les dades recollides i generar alertes "abans que es produeixi el problema", segons va explicar Jemni. La tecnologia s'ha desenvolupat al Vallès i ja disposa de sondes en funcionament a la Ràpita, en l'àmbit de l'aqüicultura. El projecte, vinculat a l'entorn investigador de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC), compta amb tres patents internacionals.
Amb aquest reconeixement, AiQuos també podrà optar a ser seleccionada per presentar el seu projecte al 4YFN del 2027, en el marc del Mobile World Congress, i competir pels premis estatals del programa Impulsa Startup, dotats amb 12.000 i 7.200 euros.
El segon premi, dotat amb 1.600 euros, va recaure a Nabla Education, una plataforma educativa que utilitza la intel·ligència artificial per digitalitzar, adaptar i avaluar activitats manuscrites dels alumnes. Sota el lema Tecnologia que suma, educació que inclou», el projecte busca facilitar una educació més personalitzada i, alhora, reduir la càrrega administrativa del professorat.
En paraules de Gerard Solanes, cofundador i ceo de l'empresa emergent, la plataforma permet estalviar "entre un 60% i un 70% del temps" que els docents dediquen a tasques repetitives. La tecnologia emprada també busca donar resposta a la diversitat creixent de les aules, amb funcionalitats que permeten adaptar activitats i generar retorns en diferents idiomes.
"Tenim un entorn favorable"
El Demo Day va servir per posar punt final a la a la tercera edició d'Impulsa Startup, un programa impulsat per la Cambra d'Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) i la Cambra de Comerç de Sabadell. Durant sis mesos, els participants han treballat amb mentors i especialistes per validar els seus models de negoci, consolidar els projectes i preparar-los per afrontar noves etapes de creixement.
En paraules del vicepresident primer de la Cambra de Comerç, Leo Torrecilla, l'edició d'enguany ha posat de relleu la maduresa assolida pels projectes i el bon moment de l'ecosistema emprenedor del territori. "Ara és un bon moment. L'ecosistema comença a funcionar sol i les empreses venen. Tenim un entorn i una conjuntura favorables".
En aquesta línia, Alfons Mengual, conseller delegat de Conector Startup Accelerator, va reafirmar el nivell dels projectes empresarials, assegurant que "es nota una pujada de nivell, i això és mèrit dels emprenedors. Han estat sis mesos molt productius, amb canvis molt substancials". L'acceleradora Conector s'encarrega de la part operativa i de l'acceleració dels projectes seleccionats.