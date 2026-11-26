Carinsa, companyia especialitzada en la fabricació i desenvolupament d'aromes ingredients funcionals i fragàncies ha estat reconeguda com a Pime de l'Any 2026 a la XIII edició dels Premis Cepyme, que concedeix la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa, en l'acte celebrat aquest dimecres. La companyia encapçalada per Vanesa i Denia Martínez, presidenta i CEO, i vicepresidenta, respectivament, competia a la final amb Acorde Technologies (Cantàbria) i Genesal Energy IB (la Corunya), i també era finalista a la categoria d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
És el segon guardó de la patronal per a la companyia, que ja va obtenir el 2018 el d'Innovació Tecnològica. A més, el març passat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa li va concedir el Premi Mèrit al Comerç 2025 pel seu suport al paper de la dona en la internacionalització de l'economia espanyola. “Aquest premi és de les persones que treballen a Carinsa. El nostre pare va començar fa 33 anys amb una visió emprenedora per crear emocions a través del sabor i de l'olor. Avui és un orgull acompanyar empreses espanyoles que lideren els seus sectors. Amb elles, i gràcies a la col·laboració publicoprivada, fem marca Espanya als mercats internacionals”, explica Vanesa Martínez.
Fundada el 1993 per Alberto Martínez, Carinsa desenvolupa, fabrica i comercialitza aromes, ingredients funcionals i fragàncies. Les seves creacions són presents en productes d'ús diari, del caramel al detergent, i arriben a 58 mercats de quatre continents. Té més de 200 professionals i destina el 20 % dels seus recursos a R+D, en col·laboració amb empreses emergents, universitats i centres de recerca.
La seva darrera innovació és Paymox, una aroma natural patentada que frena l'oxidació per la llum dels embotits cuits llescats i n'allarga la vida útil al lineal de 21 a 28 dies, cosa que ajuda a reduir el malbaratament alimentari.
La companyia preveu arribar als 100 milions d'euros de facturació el 2030. Per aconseguir-ho, amplia el seu centre de Sant Quirze del Vallès amb quatre naus automatitzades, amb una inversió d'uns 40 milions d'euros. “El 2027 serà un any de creixement: obrirem nous mercats i quatre naus aquí, a Sant Quirze, per continuar innovant des del Vallès”, afegeix Denia Martínez.