Des d’aquest mes de novembre, Terrassa compta amb un nou concessionari de vehicles d’ocasió, Montcars, situat a l’avinguda de Barcelona, 194B, en unes instal·lacions que avui ja s’hi exposen una quinzena de vehicles. El nou establiment ocupa el local que fins ara acollia Autoramos, un compravenda pioner a la ciutat amb 53 anys de trajectòria. Al darrere d’aquest nou espai hi ha el sabadellenc Albert Montoro, jove emprenedor, que abans de posar en marxa el nou projecte empresarial havia estat vinculat a la mecànica de les motos de competició.
La llavor de Montcars, però, neix anys enrere, fruit de l’afició pel motor, que el va portar a interessar-se pels cotxes quan va començar a conduir. Amb poc menys d’un any, explica Montoro, va vendre’l, amb un petit benefici. Una operació que repetiria els següents anys fins que als 27 anys va iniciar una col·laboració amb una companyia de compravenda de vehicles.
Dos anys més tard, Montoro va decidir establir-se pel seu compte i obrir a Terrassa, la ciutat on, des que va començar a comprar i vendre cotxes, havia fet els contactes amb els proveïdors amb qui treballa avui. “D’aquesta manera ho tinc tot molt proper”, apunta el sabadellenc, qui comercialitzar els vehicles a través dels seus propis canals. Des de l’obertura del local, Montoro també ha començat a buscar cotxes per sota dels 25.000 euros, el preu mitjà dels vehicles amb què acostuma a treballar. “Estic trobant que hi ha molta demanda de cotxes amb un pressupost d’entre 15.000 i 20.000 euros”, assenyala. Una franja en què encaixa el pressupost mitjà del comprador de segona mà, que el sabadellenc situa al voltant dels 17.000 euros. “Molta gent tendeix a comprar els cotxes de segona mà pel preu que comporta comprar un cotxe nou”, afegeix, sobretot quan el que necessita és un vehicle per als desplaçaments del dia a dia.
Entre els cotxes que d’aquí a uns anys podrien arribar a Montcars, Montoro es fixa en els elèctrics i en els models de marques asiàtiques que ara es venen nous i que, a mesura que els primers propietaris se’ls venguin, passaran al mercat d’ocasió. “Potser aquest serà el nostre camí d’aquí a uns anys”, apunta. De moment, considera que l’elèctric és pràctic per a qui el pot carregar a casa o a la feina, però creu que a Sabadell i a Terrassa encara falten punts de recàrrega i que, per a una sortida de cap de setmana, cal preveure on es podrà carregar.
Amb Montcars ja en marxa, el sabadellenc creu que la part més difícil arriba després d’obrir. "Emprendre un negoci no és difícil mentre tinguis empenta i suport econòmic per fer-ho", diu Montoro. Si amb la seva primera venda en va tenir prou per animar-se a repetir l’operació, ara el repte és donar continuïtat al concessionari i mantenir-lo any rere any “amb la mateixa il·lusió que ho fas al començament”.