“El barri està degradat”, comenta el Miquel, des de la plaça de les Termes, epicentre d'aquest punt del sud de la ciutat. Ho diu resignat de veure que, després d’haver viscut uns anys fora, ha tornat a casa i continua tenint la sensació que res ha canviat. Fa referència a qüestions com l’incivisme d’una part de la ciutadania i altres qüestions de l’espai públic com la falta d’il·luminació, un aspecte que denuncien diversos veïns amb els quals ha pogut parlar el Diari aquest divendres.
Aquest és un dels punts que hauria de millorar amb el Pla de barris, el programa d’intervenció de la Generalitat a través del qual aportarà 12,3 milions d’euros a aquesta zona, als quals caldrà sumar 8,7 milions d’euros de l’Ajuntament de Sabadell i 3,8 milions d’euros d’altres fonts de finançament per millorar l’entorn amb diferents treballs que, si es compleix la previsió, es durien a terme entre 2027 i 2031.
Amb el pla es preveu fer millores com la rehabilitació d’habitatges, l’espai públic i els equipaments de la zona. Es vol intervenir en la ronda de Santa Maria, l’entorn de l’escola La Romànica i la plaça de Castelao, entre altres.
El Miquel, veí del barri, valora positivament que s’inverteixi en la millora de l’entorn, però creu que “hi ha molts problemes de civisme i hauríem de buscar l’arrel del problema”. Parla de millorar temes com la il·luminació a les nits o denuncia que hi ha pisos ocupats que generen problemes de convivència. Coincideix en bona part amb el diagnòstic que fa una altra veïna, que prefereix mantenir l’anonimat. Apunta que de nit, especialment a l’hivern que es fa fosc més d’hora, augmenta la sensació d’inseguretat perquè “no hi ha llum”, o la que hi ha la considera insuficient.
Una altra veïna, Gloria Solano, apunta el mal estat del paviment d’una zona adjacent a la plaça de les Termes. “M’han dit que és de la comunitat, però per aquí hi passa tothom. Com ens posem d’acord per pagar això? Ningú vol fer-ho”, manifesta. També comparteix que la il·luminació tant de la plaça com d’altres carrers del barri s’hauria de millorar.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, fonts municipals remarquen que, en relació als temes de seguretat i convivència, l’entrada en funcionament de la Unitat de Reforç a la Proximitat Estratègica (URPE) de la la Policia Municipal “ha intensificat la seva presència a diferents punts de la ciutat, entre ells la plaça de les Termes i el seu entorn”. Detallen que s’actua allà i en altres llocs on es detecten problemes de consum de consum de drogues al carrer, conductes incíviques o situacions que poden afectar la convivència per tal de prevenir conflictes i millorar la percepció de seguretat.
Respecte al Pla de Barris, remarquen que “aquesta actuació permetrà rehabilitar habitatges, millorar l’espai públic, modernitzar equipaments i generar noves oportunitats per al veïnat, contribuint també a reforçar la qualitat de vida al barri”. Altres millores que s’esperen amb la inversió pública dels pròxims anys són un menjador a l’institut Les Termes i una modernització de les instal·lacions de la ludoteca Margarita Bedós i de la pista poliesportiva.