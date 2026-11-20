L'arribada del nou joc de la saga GTA s'ha convertit en un dels temes de conversa entre els estudiants, que valoren l'estrena com un esdeveniment rellevant dins del sector dels videojocs. Per alguns estudiants de la UAB, l'espera de tants anys ha estat "llarga i complicada", marcada pels retards, les filtracions i les expectatives acumulades al voltant d'una franquícia que consideren clau. D'altres, en canvi, asseguren haver-ho viscut amb més calma i sense presses, tot i coincidir en l'interès per provar el joc.
De les prereserves a les nits en blanc
Entre els qui ja tenen el joc a les mans, les experiències d'aquestes primeres hores mostren el pes que té el llançament. Marc Prat explica que va adquirir el joc en la prereserva el mateix dia que es va obrir, i que fins i tot va optar per l'edició ultimate, que són 20 euros més. "He jugat una bona estona durant la nit perquè el joc és molt bo, m'ha hagut de despertar la meva mare després de dormir només tres o quatre hores", assenyala. Martín Medran va començar a jugar quan va sortir i ha passat tota la nit davant la pantalla: "He dormit poc i malament, però s'ha d'anar a classe igualment", explica. L’Àlex Cruz, per la seva banda, que no ha volgut saber res del joc abans del llançament, tenia el joc comprat, però no hi va poder jugar el primer dia: “Tinc moltes ganes de posar-m’hi”, explicava.
No tots els estudiants van poder adquirir-lo el primer dia. Pablo López explica que "encara no el tinc, però aquest cap de setmana espero tenir-lo per jugar-hi". D'altra banda, l'Andreu Balada destaca que ja té un gran impacte a les xarxes socials i a les plataformes digitals, on diversos creadors de contingut n'han fet directes. "Encara he de comprar-me la PlayStation 5 per poder jugar-hi, però ho faré, tinc moltes expectatives respecte al joc", assenyala.
Normalitat a les aules i mirada tècnica des de Frame Games
La febre per l'estrena també s'ha notat en l'àmbit docent, on s'han pres mesures per evitar que l'arribada del joc alterés el dia a dia lectiu. Des de Frame Games, escola de videojocs i art digital de Sabadell, expliquen que van enviar un comunicat previ per deixar clar que faltar a classe per jugar al GTA VI no seria un motiu justificat d'absència, ja que havien sentit rumors entre l'alumnat sobre fer campana tant dijous com divendres. Segons David Saura, responsable del centre, "tot i entendre la il·lusió per l'estrena, calia mantenir la normalitat de les classes; gràcies a l'avís previ, la jornada s'ha desenvolupat amb total normalitat i només ha faltat un alumne", assenyala.
A més, des de l'escola subratllen que estudiar seriosament el sector dels videojocs canvia la manera de jugar, perquè l'atenció passa de la simple diversió a fixar-se en el desenvolupament, les mecàniques, les animacions o el disseny. Per això, després que molts alumnes demanessin comprar el joc per utilitzar-lo a la PlayStation 5 del centre, han accedit a adquirir-lo i anuncien que la setmana vinent faran un taller amb alumnes i professorat per analitzar-ne les mecàniques, la jugabilitat i els gràfics, tot diferenciant entre faltar a classe per jugar i aprofitar un llançament destacat per aprendre com es creen els videojocs.