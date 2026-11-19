L’Outlet solidari de CIPO ha tancat la seva 22a edició amb una recaptació de 28.000 euros. La iniciativa, celebrada entre el 13 i el 15 de novembre a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ha aconseguit vendre un total de 3.152 peces de roba i complements en només tres dies. Una xifra que confirma la bona resposta ciutadana a una proposta que combina les oportunitats de compra a preus reduïts amb la col·laboració amb projectes socials de la ciutat.
Divendres i dissabte van ser les jornades amb més afluència de públic, amb un degoteig constant de visitants durant tot el cap de setmana. A banda de la clientela habitual, l’Outlet també va atreure nous compradors, alguns dels quals van descobrir la iniciativa a través de coneguts o de la publicitat prèvia, i d’altres que s’hi van acostar atrets per la ubicació cèntrica de l'espai. La majoria dels visitants procedien de Sabadell, tot i que també n'hi va haver d'altres municipis del Vallès Occidental i de diferents punts del territori.
El president de CIPO, Joan Madaula, ha celebrat els resultats d'aquesta edició i la implicació de la ciutadania. "Estem molt contents i satisfets amb la resposta que hem tingut. És una satisfacció veure com l’Outlet continua creixent i com cada vegada hi ha més persones que se’l fan seu", ha expressat. Madaula també ha agraït la participació dels voluntaris, les marques i els establiments col·laboradors, així com de totes les persones que han passat per l'espai per fer-hi alguna compra.
Recaptació per al futur centre de Can Gambús
Els 28.000 euros recaptats es destinaran a equipar el futur centre d’atenció integral de Can Gambús, un equipament adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment. El projecte, impulsat per la Fundació Barnola-Vallribera en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Sabadell, serà gestionat per CIPO un cop acabades les obres. L’aportació econòmica de l’Outlet permetrà adquirir mobiliari i altres elements necessaris per adequar els espais i preparar-los per a l’activitat quotidiana i l’atenció a les persones usuàries.
L’organització de l’Outlet ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 30 marques, establiments i proveïdors, que han aportat roba nova de primeres marques per a dona i home, sabates i complements, a preus reduïts. A més, prop de 60 persones voluntàries s'han encarregat de tasques com la recollida, la preparació i la classificació de les peces, el muntatge i desmuntatge de l'espai i l'atenció al públic durant les tres jornades.
CIPO organitza dues edicions de l'Outlet cada any, una a la primavera i una altra a la tardor, amb la voluntat de convertir aquesta iniciativa en una via de captació de fons per als seus projectes i serveis. La proposta suma així la implicació del teixit comercial i empresarial amb la participació ciutadana.