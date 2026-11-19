Una vintena de persones han acampat als horts de Can Rull i Can Llong per barrar el pas a l’entrada de maquinària. Des de fa uns dies, veïns s’han organitzat per mantenir una acampada permanent als terrenys i impedir l’inici dels treballs de neteja i enderroc previstos per la propietat dels terrenys. Els veïns s’han distribuït en torns de vigilància que cobreixen les 24 hores del dia i, fins i tot, passen la nit als mateixos horts per evitar que els operaris hi puguin accedir. El principal motiu de la protesta és la protecció de les colònies de gats que viuen en aquests espais, asseguren els mateixos veïns al Diari.
La mobilització arriba malgrat que l’Ajuntament anunciés un "full de ruta" per compatibilitzar la recuperació dels terrenys amb el benestar dels animals. Tanmateix, els veïns consideren que encara no tenen prou garanties sobre com es desenvoluparan les actuacions. Amine, un dels veïns que té un hort a la zona, qüestiona que es pugui assegurar que els primers treballs es faran en espais sense presència de gats, tal com sosté el consistori. “Els gats no tenen cap control i n’hi pot haver més d’un centenar pels horts. Es mouen d’un espai a un altre i no volem que hi entrin les màquines”, explica. En el seu cas, hi té gallines, coloms i gats que dormen a la seva caseta, i assegura que hi ha altres persones que també tenen animals als terrenys. Per això, és una de les persones que s’han organitzat per cobrir els diferents accessos i mantenir la vigilància durant tota la jornada.
Marco, veí de Can Llong i un dels participants en la protesta, explica que l’objectiu és evitar qualsevol entrada de maquinària fins que no hi hagi garanties per als animals. “Estem acampant durant tot el dia, fent torns i dormint als horts per evitar que hi entrin les màquines”, assenyala. Actualment, una vintena de persones participen en la mobilització i fan torns. Els veïns mantenen la seva intenció de continuar acampats fins que no hi hagi una resolució judicial que els obligui a marxar. “Sense una ordre judicial, nosaltres ens quedem”, afirma Marco, que defineix la protesta com una acció en defensa del benestar animal.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell assegurava recentment que "s'ha comunicat a la propietat la presència dels animals amb antelació" i que "ha donat instruccions per protegir-los" El consistori defensa "que es tracta de terrenys privats" i assegura que "s’ha acordat actuar de manera progressiva". El consistori prometia traslladar els punts d’alimentació i gestionar els permisos i recursos necessaris per reubicar els animals que viuen a la resta del terreny. Així i tot, les persones que han decidit acampar als terrenys i barrar el pas a tota màquina sostenen que "no hi ha garanties que cap animal surti malferit".