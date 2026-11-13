Preocupació pel futur de diverses colònies de gats davant l’entrada de maquinària als horts de Cifuentes, Can Rull i Can Llong

La possible entrada de maquinària als terrenys dels horts de Cifuentes, Can Rull i Can Llong, a l’entorn de la ronda d’Europa i el camí d’en Berard, ha generat preocupació entre les persones que tenen cura de les colònies de gats que hi viuen. Les principals afectades serien les colònies 111-B, 43 i 191, on, segons les persones voluntàries, hi ha animals d’edat avançada i alguns amb problemes de salut.
Núria Martínez, veïna implicada en la protecció dels animals i que acompanya les principals alimentadores de les colònies, explica que la situació s’ha viscut amb "molta angoixa", especialment perquè, segons denuncia, les persones que tenen cura dels gats no haurien rebut prou avís sobre l’inici dels treballs. Martínez recorda que el 2023 ja es va produir una actuació similar i assegura que "hi havia uns 200 gats i en van quedar 50".
La veïna destaca la dedicació de les voluntàries, que, segons relata, destinen diverses hores al dia a alimentar els animals i assumeixen personalment les despeses de pinso, menjar humit i alimentació específica per als exemplars malalts. També explica que han habilitat casetes i refugis als terrenys per protegir-los.
Un dels principals problemes, segons Martínez, és el poc temps disponible per capturar els animals i trobar-los una alternativa. "Una setmana és insuficient per capturar 50 gats», assenyala. La veïna considera que una operació d’aquestes característiques requeriria "quatre, cinc o sis mesos" per poder gestionar les captures, les adopcions i el trasllat dels exemplars. També apunta que alguns gats són especialment difícils de capturar perquè són esquerps i s'amaguen amb facilitat.
Martínez adverteix, a més, que la desaparició dels refugis podria deixar els animals exposats al trànsit de la ronda d’Europa. "Si els treus els horts, no tenen on refugiar-se", afirma. Per això, reclama que es busquin espais alternatius i critica la manca de recursos destinats, segons el seu parer, a la protecció d’aquests animals.
La preocupació també s’ha traslladat a les xarxes socials, on s’ha difós una convocatòria per alertar de la situació i reclamar la paralització dels treballs fins que es garanteixi la protecció dels gats. El missatge assegura que s’ha presentat una reclamació urgent al consistori i demana més implicació ciutadana.
La resposta municipal
Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell assegura que ha comunicat a la propietat del solar la presència dels animals "amb força antelació". El consistori afirma que ha donat instruccions sobre les actuacions necessàries per protegir-los i que, precisament per aquest motiu, "s’ha endarrerit l’inici dels treballs amb maquinària".
Així mateix, el govern municipal sosté que està fent seguiment de la situació per preservar el benestar animal i que està donant "uns dies de marge perquè es busqui una solució".