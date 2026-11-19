ARA A PORTADA
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Sabadell Acampada als horts de Can Rull i Can Llong per "impedir l’entrada de maquinària" i "protegir els gats" Marta Ordóñez
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Sabadell Neguit entre estudiants de Sabadell per l'estat dels instituts, les colònies o la manca de personal: "Hem convocat una protesta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell La llengua, arraconada a la justícia: només un 2% de les sentències dels Jutjats de Sabadell són en català Albert Acín Serra
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Sabadell Premien el treball d'una universitària per transformar una antiga fàbrica en desús de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
Crema completament l'interior d'un vehicle al mig d'un carrer de Sabadell
Sabadell
L'incendi també va provocar afectacions a un altre vehicle i a un contenidor