A nou minuts en cotxe, però sense enllaç directe en autobús. La Manuela té un familiar ingressat al Parc Taulí i, quan es desplaça des del Poblenou, arribar-hi en transport públic pot convertir-se en un trajecte de més de quaranta minuts, i ha de fer transbord. "És incòmode, perquè has de mirar que els horaris entre les dues línies quadrin", expressa. La seva queixa és una de les principals reivindicacions que l'associació de veïns ha posat sobre la taula, una de les dificultats de mobilitat al Poblenou: des de fa anys, reclamen una connexió més àgil amb l'hospital de Sabadell. L'Ajuntament, però, defensa que "la xarxa actual de transport públic de Sabadell està organitzada per facilitar els desplaçaments entre els diferents barris de la ciutat, de manera que es pugui arribar a pràcticament qualsevol punt amb un màxim d’un transbordament".
La proposta de l'entitat és perllongar la línia L14, que actualment connecta Can Roqueta amb el Parc Taulí i passa per Torre-romeu, perquè faci parada Poblenou. Segons els càlculs de l'associació, ampliar el recorregut suposaria afegir-hi uns deu minuts de trajecte. "No entenem per què no es fa, perquè considerem que és una solució relativament senzilla", defensa Xavi Martínez Calero, president de l'entitat veïnal. "No pot ser que en cotxe sigui un moment i anar amb transport públic sigui una gimcana", expressa la Manoli López, veïna del barri. "Necessitem una connexió amb l'hospital. Estem parlant d'un barri envellit, on la gent ha de poder disposar d'aquest enllaç directe", insisteix Martínez. Consideren que la mobilitat fins al centre sanitari és una necessitat quotidiana per a molts residents, especialment per a les persones grans, que sovint han d'acudir-hi per visites mèdiques o proves. L'14 fa el recorregut entre Can Roqueta i el Parc Taulí, amb parades a Torre-romeu, l'entorn del campus de la UAB de Sabadell i l'Estació Centre, entre d'altres. La demanda veïnal és que el servei incorpori també el Poblenou al seu itinerari i ofereixi una alternativa per arribar a l'hospital sense haver de dependre de combinacions entre línies.
Actualment, els veïns disposen de dues alternatives per arribar al centre hospitalari amb transport públic, però totes dues requereixen fer un transbord. Una opció és agafar l'L4 al Poblenou fins a Torre-romeu i allà enllaçar amb l'L14, que arriba fins al Taulí. L'altra és desplaçar-se amb la L4 fins a l'Estació Centre —o bé agafar l'L44— i fer un segon trajecte amb la L80 fins a l'hospital. La durada del viatge depèn també de la coincidència entre els horaris de les diferents línies i del temps d'espera entre autobusos.
L'entitat posa el focus en les dificultats que comporten els transbordaments, ja que el temps total del desplaçament també depèn de la coincidència entre els horaris dels autobusos. "Per a la gent gran és un problema, i creiem que tindria una solució fàcil allargant el recorregut de l'L14", conclou Martínez Calero.
"Els veïns del Poblenou disposen de diferents alternatives per arribar a l’Hospital Parc Taulí. D’una banda, la línia 44 permet arribar-hi directament, sense necessitat de fer transbordament, tot i que és de parada inicial a final de línia, i les línies 4 i 44 connecten el barri amb la plaça de Clara Campoamor, amb una freqüència conjunta aproximada d’un autobús cada 15 minuts", exposen. Des d’aquest punt, defensen fonts municipals, es pot enllaçar amb les línies 11 i 14, que tenen una freqüència aproximada d’un autobús cada 30 minuts cadascuna, i amb la línia 80, que passa aproximadament cada 15 minuts, totes tres amb parada a l’Hospital Parc Taulí.