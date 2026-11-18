L’Agrupació de Pessebristes de Sabadell afronta el pròxim Nadal amb múltiples novetats. El president de l’entitat, Francesc Bartolomé, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Carles de la Rosa, les han presentat aquest dimecres des de la seu de l’agrupació, a L’Acadèmia del carrer de Sant Joan, 20.
D’entrada, l’exposició d’enguany serà la 49a i incorporarà una sala addicional, on es podran veure figures de pessebre. L’exposició s’inaugurarà diumenge 29 de novembre a les 12 h a la seva seu, amb la participació com a convidada de l’actriu sabadellenca Rosa Renom. I es podrà visitar fins al diumenge 10 de gener de 2027. Enguany s’exposaran una quarantena de pessebres, que ja s’estan elaborant, i amb la nova sala i mostrant les figures es vol fer un reconeixement a les persones que les fan.
En aquest sentit, es comptarà amb peces cedides per la família pessebrista Vilanova i s’homenatjarà el sabadellenc Josep Maria Brull. Una altra novetat és que s’organitzaran visites guiades a l’exposició per a grups reduïts, amb l’objectiu que els assistents puguin aprofundir en el coneixement de cada pessebre. “Darrere d’un pessebre no només hi ha una obra d’art sinó una visió del món”, ha apuntat Bartolomé. Així, tant es podrà conèixer tècnicament com s’han fet com la intenció i el missatge que tenen al darrere.
Pessebre de Sant Roc
L’Agrupació farà un any més el Pessebre de la ciutat, a la plaça de Sant Roc, que s’inaugurarà divendres 27 de novembre a les 17 h, una hora abans de l’encesa de llums de Nadal al Passeig. I, com a novetat, els Pessebristes faran novament el pessebre de la Fira de Santa Llúcia, que en els darrers anys havien fet els Falcons. ”Ens fa molta il·lusió pel que representa tornar a agafar el projecte i perquè el dia 28 hi haurà la secció de jovent de l’agrupació, que està agafant el relleu, i faran una acció perquè el públic pugui veure que l’agrupació està ben viva”, ha destacat Bartolomé.
Altres novetats són el nou pessebre de benvinguda que ja s’està elaborant a l’entrada de L’Acadèmia i que a partir de la primera setmana de desembre, el programa La Selva de TV3 tindrà un pessebre dissenyat per l’agrupació sabadellenca.