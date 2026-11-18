El nou mercat de Campoamor ha començat a fer les seves primeres passes aquesta setmana amb la mirada fixada en poder obrir a finals de 2027 després de, com a mínim, un any sencer d’obres. El nou establiment comercial també comptarà amb parades pròpies que mantindran l’esperit de l’antic equipament. Ara tot just s’inicia el moviment de terres necessari en el solar del carrer del carrer dels Reis Catòlics, entre Feijóo i Concha Espina, per construir el nou edifici, que tindrà aparcament en una planta soterrani i la superfície comercial en planta baixa.
Serà un supermercat Consum, que és l’empresa que va guanyar el concurs per disposar d’aquest terreny municipal durant 40 anys, a canvi d’un cànon d’1,5 milions d’euros, construir l’edifici i urbanitzar el seu voltant. Al nou supermercat hi haurà forn de pa, peixateria, carnisseria xarcuteria i fruiteria; i també magatzem i altres espais complementaris que acostaran aquests productes al barri, que recuperarà un nucli d’activitat que en els darrers anys havia perdut força. L’accés principal se situarà a una nova plaça que es crearà al carrer dels Reis Catòlics. Tanmateix, al nou edifici hi haurà set parades, caixer automàtic i un passadís relacional, fruit de les reivindicacions de la Plataforma pel Mercat Municipal de Sabadell.
Els Jardins del Sud, pendents
Paral·lelament, els Jardins del Sud encara no estan oficialment oberts al públic, tot i estar enllestits fa mesos i només pendents de la tanca perimetral que permeti regular l’accés. Però alguns veïns ja hi entren perquè han obert alguna tanca de les obres.