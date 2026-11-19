Estudiants de diferents instituts de Sabadell es comencen a moure per denunciar que estudien en centres amb instal·lacions deteriorades, una falta de personal que repercuteix en el funcionament de les classes o la suspensió de colònies i sortides escolars. El moviment ha nascut sobretot entre estudiants de l'institut Agustí Serra, que han començat a organitzar-se per fer sentir la seva veu. De fet, han cridat l'alumnat sabadellenc a concentrar-se aquest divendres 20 de novembre, a les 9 h, a la plaça d'Espanya; en el marc, d'una vaga estudiantil convocada pel Sindicat d'Estudiants. L'organització convida als alumnes a partir de 3r d'ESO a no assistir a classe. Es tracta d'una convocatòria d'estudiants, no de professorat, de manera que els centres educatius mantindran l'activitat lectiva.
"Ens hem coordinat amb altres estudiants d'instituts com el Ferran Casablancas o l'Arraona, per exemple, amb els quals hem compartit moltes de les reivindicacions", explica Víctor González, estudiant de primer de Batxillerat de l'Institut Agustí Serra. "Falten docents, vetlladores... Els professors han de fer mans i mànigues per poder-ho tirar tot endavant. Tot acaba repercutint en nosaltres", explica el portaveu dels alumnes. Segons denuncia, la falta de personal provoca situacions com ara que un mateix docent s'hagi de repartir entre dues guàrdies.
Entre els motius de malestar també hi ha la suspensió de colònies i sortides escolars en el context de les reivindicacions del professorat. Com explica González, els estudiants entenen les demandes dels docents, però consideren que cal trobar una sortida amb l'administració perquè els alumnes no acabin assumint les conseqüències del conflicte. "Paguem justos per pecadors", lamenta. La protesta també vol visibilitzar les deficiències en les instal·lacions dels centres. En el cas de l'institut Agustí Serra, per exemple, carreguen sobretot contra l'estat dels lavabos.