Desenes d'estudiants de Sabadell han sortit al carrer aquest divendres al matí per denunciar les mancances que, asseguren, arrosseguen els instituts de la ciutat. La petita mobilització ha començat a les 9 h a la plaça d'Espanya i ha continuat amb un recorregut per diversos instituts, com el Ca n'Oriac, per fer arribar les seves reivindicacions a la resta de la comunitat educativa. El moviment s'ha articulat especialment des de l'institut Agustí Serra. Amb cartells que criticaven la calor i el fred que han de suportar a les aules, la falta de personal docent i la suspensió de colònies i sortides escolars, els estudiants han volgut visibilitzar el malestar.
La protesta s'emmarca en la jornada de vaga estudiantil convocada pel Sindicat d'Estudiants a Catalunya, adreçada principalment a l'alumnat de secundària. La mobilització també ha tingut ressò a escala internacional: segons els organitzadors, les protestes s'han convocat en més de 25 països, entre els quals Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Grècia i el Regne Unit, amb la participació de desenes d'organitzacions juvenils i estudiantils. La convocatòria principal a Catalunya ha tingut lloc a Barcelona, on també s'han desplaçat estudiants sabadellencs, com membres de l'assemblea d'estudiants de l'institut Ferran Casablancas.
"Paguem justos per pecadors"
Entre les principals queixes hi ha la falta de docents i de vetlladores, una situació que, segons denuncien, acaba afectant el funcionament de les classes. "Els professors han de fer mans i mànigues per poder-ho tirar tot endavant. Tot acaba repercutint en nosaltres", explicava Víctor González, estudiant de primer de Batxillerat de l'Agustí Serra i un dels impulsors de la mobilització. Segons relatava, la manca de personal pot arribar a provocar que un mateix docent s'hagi de repartir entre dues guàrdies.
Un altre dels motius de protesta és la suspensió de colònies i sortides escolars en el context de les reivindicacions del professorat. Els estudiants asseguren que entenen les demandes dels docents, però reclamen que l'administració i els responsables educatius trobin una solució perquè les conseqüències del conflicte no recaiguin sobre l'alumnat. "Paguem justos per pecadors", lamentava González. Les condicions dels edificis també formen part de les reivindicacions. Els alumnes denuncien deficiències en les instal·lacions i problemes de climatització, amb aules on han de suportar temperatures elevades o massa baixes. A l'Agustí Serra, per exemple, assenyalen el mal estat dels lavabos.