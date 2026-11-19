Vespre tens a Can Puiggener, on estava previst que se celebrés un acte de campanya de Vox al centre cívic del barri amb la presència del portaveu del partit al Parlament, Joan Garriga, la regidora de l'Ajuntament de Sabadell, Núria Acacio i la candidata número 4 per Barcelona, Rosario Mesa.
El míting estava agendat a les set de la tarda, però un centenar de manifestants, a l'interior i l'exterior del recinte han evitat que es tirés endavant. Una desena de persones s'han concentrat a les portes de l'auditori, espai del centre escollit inicialment per dur a terme l'acció en el marc de les eleccions generals del 29 de novembre.
Els manifestants convocats per l'entorn de la Cursa Antiracista, celebrada el passat cap de setmana, proclamaven càntics antifeixistes i antiracistes, que es barrejaven amb algunes proclames dels adeptes de Vox. Tot plegat, amb un ampli dispositiu policial a la recepció de l'equipament municipal, però també a l'entrada. Vist que no podia accedir a la sala, Garriga ha denunciat davant la premsa l'escena, assegurant que "els cossos policials no estaven fent res per deixar-los exercir el seu dret electoral".
Representants i seguidors de la formació d'extrema dreta, de fet, han intentat entrar a altres sales, fins i tot a la biblioteca, d'on han estat expulsats per la responsable de la sala, immediatament. Els polítics han arengat als seus seguidors, assegurant que no marxarien, fins al punt que el diputat Garriga ha enviat un missatge a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per relatar la situació i demanar-li que garantís la celebració de l'acte. Posteriorment, fins i tot, l'ha arribat a trucar, insistint que s'estava cometent un "delicte electoral".
Però passades les nou de la nit, hora de tancament del centre, manifestants, assistents i representants polítics han començat a abandonar l'edifici entre retrets. Així doncs, després d'unes dues hores de tensió, proclames, vídeos i una doble atenció a mitjans per part de Garriga, el míting de Vox a Sabadell no s'ha dut a terme. Contrastava, doncs, la satisfacció dels contramanifestants amb la indignació de Garriga, Acacio, Mesa i la resta d'adeptes del partit verd.
FOTOS: DAVID CHAO