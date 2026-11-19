El nou Calendari Solidari d'Andi Sabadell ja s'ha presentat oficialment. L'entitat ha donat a conèixer aquest dijous al Casal Pere Quart una nova edició del projecte, que enguany ha comptat amb la participació de diferents espais i institucions emblemàtiques de Sabadell. Les fotografies del calendari s'han fet en dotze localitzacions de la ciutat: la Policia Municipal, el Parc de Bombers, el Museu Paleontològic, la Colla Bastonera, el Teatre Principal, la Biblioteca del Nord, Visit Sabadell, el Club Natació Sabadell, el Club Tennis Sabadell, el Parc Taulí, ESDI i TV Sabadell-Vallès.
Els diners recaptats es destinaran al projecte ‘Petits pas a pas’ d’Andi, un programa d’acompanyament a infants amb síndrome de Down que assisteixen a escoles ordinàries i que reben suport especialitzat a l’entitat. Segons explica la presidenta d’Andi, Dolors Pallàs, els infants participen en sessions setmanals amb una psicòloga, que avalua les seves necessitats i treballa per afavorir-ne el desenvolupament, en coordinació també amb les famílies i els centres educatius. Els ingressos del calendari contribueixen a finançar els professionals i el material necessari per al projecte, que actualment té un cost superior al que poden assumir algunes famílies.
Enguany, l'entitat ha editat 500 exemplars, que es venen a sis euros cadascun. D'aquests, quatre euros es destinen directament al projecte. Pallàs reconeix que es tracta "d'una aportació econòmica modesta", però que "ajuda a sostenir una iniciativa amb necessitats de finançament importants". El calendari, que l'entitat ha recuperat en diverses etapes i que ara encadena tres edicions consecutives, es poden adquirir a la seu d'Andi. La iniciativa ha comptat amb la implicació d'una desena de professionals de l'entitat, a més de voluntaris i col·laboradors que han fet possible les sessions fotogràfiques.