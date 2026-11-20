El deteriorament dels blocs afectats per deficiències estructurals al polígon Arraona-Merinals torna a fer saltar les alarmes entre el veïnat. Ahir, part d'una de les xemeneies del bloc 49 es va tornar a esfondrar i diversos fragments van caure al carrer i, tot i que l'incident no va provocar ferits, va mobilitzar els serveis d'emergències, amb la intervenció dels Bombers i la Policia, que van retirar els escombres de la zona. Bombers va rebre l'avís dijous a les 17.03 i, després d'inspeccionar la zona, els efectius van sanejar la xemeneia, que "presentava un risc de caiguda", i en van ordenar el desmuntatge complet a causa del seu mal estat. A més, els bombers van recomanar una actuació urgent a les tres xemeneies restants del bloc, segons han explicat fonts del cos.
L'episodi ha tornat a posar en qüestió l'estat de conservació d'uns edificis que fa anys que arrosseguen problemes estructurals i estan pendents de rehabilitació. "Les mateixes xemeneies que van caure amb la pluja passada, ara han continuat caient pel vent", exposa un dels residents, que explica que l'incident ha generat un ensurt entre els veïns. "Hem de creure que els blocs estan bé? Fa anys que diem que cal enderrocar-los", exposa Francisco García, veí del barri. "A banda de la salut del bloc, és que si cau un tros de morter o de totxana a algú serà una desgràcia molt gran", lamenta en Jaume Garcia, un dels veïns dels blocs afectats.
No és la primera vegada que el bloc 49 pateix un incident d'aquest tipus. Fa unes setmanes, les pluges torrencials ja van provocar el despreniment d'una part de la mateixa xemeneia, així com filtracions d'aigua als pisos superiors. Aleshores, alguns residents van denunciar els danys als habitatges i el mal estat dels sostres. "No podem viure així", explicava l'Adela Sorescu, una de les afectades. "Els nostres edificis es desfan, i la rehabilitació no serà suficient", defensen un grup de veïns.
La situació s'emmarca en el conflicte que fa més de trenta anys que afecta els veïns dels Merinals. Els edificis presenten patologies relacionades amb l'aluminosi, la carbonatació i l'oxidació. De fet, un informe d'Adigsa del 1992 va determinar que 592 habitatges patien problemes estructurals greus i n'aconsellava l'enderrocament. Dins d'aquest context, la Generalitat preveu rehabilitar 170 habitatges que van quedar fora d'aquell enderrocament, amb una inversió d'1,7 milions d'euros. Una decisió que no comparteixen tots els veïns: l'associació veïnal havia reclamat que aquests blocs també s'enderroquessin i que les famílies fossin reallotjades en nous habitatges.
A més, residents de tres dels blocs qüestionen que el pressupost previst per a la rehabilitació sigui suficient per afrontar el deteriorament actual dels edificis, ja que consideren que els comptes es van calcular fa cinc anys i que les condicions han empitjorat des d'aleshores. Reclamen, per tant, que s'actualitzi la inversió abans d'iniciar unes obres que, alerten, podrien acabar sent insuficients.