Fluidra, líder mundial en equipament i solucions conectades en el sector de la piscina i del wellness ha anunciat aquest dimarts que lidera, a través de Fluidra Ventures, el seu fons de capital risc especialitzat en empreses emergents, una ronda d’inversió en Aerisio, companyia finlandesa de tecnologia climàtica i immobiliària. Amb aquesta operació, de la qual no han transcendit els detalls econòmics, la multinacional vallesana aposta per la refrigeració urbana, una nova categoria de negoci dins l’àmbit de l’aigua.
El finançament permetrà accelerar el desenvolupament i la comercialització d’Aerisio Oasis, una font transitable, intel·ligent i personalitzable que es pot instal·lar quinze vegades més ràpidament que una de convencional. La tecnologia està concebuda per combatre les altes temperatures en espais urbans, immobles comercials i residencials. La companyia preveu presentar Oasis en un municipi espanyol abans d’acabar l’any.
En el marc de l’operació, Thorsten Muck, director de la divisió de piscines comercials de Fluidra i exconseller delegat de l’alemanya OASE, s’incorporarà a Aerisio com a president del consell d’administració. Les dues companyies també han signat un acord comercial de proveïdor preferent. En la ronda hi han participat el vehicle d’inversió CoFund d’Innovestor i diversos inversors privats finlandesos.
"En qüestió de dies, i no de mesos", ha destacat el director de Fluidra Ventures, Pere Camprovin, en referència al temps d’instal·lació de les fonts. Camprovin també ha expressat la voluntat de posar l’experiència i la xarxa internacional de Fluidra al servei del creixement de la firma nòrdica.
Per la seva banda, el conseller delegat i cofundador d’Aerisio, Martti Mela, ha assegurat que amb l’entrada dels nous inversors disposen d’"un full de ruta clar i el finançament necessari" per continuar desenvolupant els seus productes i consolidar la presència de la companyia al sud d’Europa i en altres mercats.