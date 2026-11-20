"El talent, el coneixement i la capacitat empresarial ja hi són. Volem connectar-nos millor". Amb aquesta premissa, la presidenta de VallTech, Meritxell Bautista, ha reivindicat el potencial tecnològic i industrial del Vallès durant la primera trobada de la iniciativa amb empresaris i representants del sector. Sota el nom de VallTech Connecta, la jornada es va celebrar aquest dimecres a la seu de l'entitat, a la plaça de Miquel Crusafont, i va servir per presentar l'agenda de prioritats per al 2027 i els serveis que s'oferiran a les empreses.
La presidenta ha destacat la cultura de l'esforç, el coneixement i la vocació emprenedora que caracteritzen el teixit productiu vallesà, però va insistir en la necessitat de transformar aquest potencial en connexions i oportunitats reals. Alhora, Bautista va defensar la necessitat d'un espai que permeti reunir visions, guanyar visibilitat i construir una veu compartida, amb l'ambició de contribuir a fer un Vallès "més fort i amb més capacitat d'influència". És per això que VallTech aspira a convertir-se en un interlocutor entre empreses, institucions i centres de coneixement, i a fomentar la col·laboració publicoprivada.
La presidenta va destacar la cultura de l'esforç, el coneixement i la vocació emprenedora que caracteritzen el teixit productiu vallesà, però va insistir en la necessitat de transformar aquest potencial en connexions i oportunitats reals. VallTech aspira a convertir-se en un interlocutor entre empreses, institucions i centres de coneixement, i a fomentar la col·laboració publicoprivada. Bautista també va reconèixer el compromís del Centre Metal·lúrgic i de la Xarxa Onion, que ha aportat la seva estructura i experiència al projecte. El programa es completarà amb l'Innovation Tour, visites a empreses de referència com Hewlett-Packard, Cisco i Qida, i el Tech Investment Forum, una jornada que permetrà presentar projectes innovadors davant d'inversors, business angels, family offices i entitats de finançament.
La trobada va comptar amb la conferència d'Oriol Fuertes, CEO i cofundador de Qida, sota el títol Com construir una empresa de serveis escalable amb tecnologia i IA?. El jove sabadellenc va exposar l'experiència de la companyia especialitzada en atenció domiciliària, que compta amb 380 professionals distribuïts en 27 oficines i destina 4,1 milions d'euros anuals a tecnologia. Segons va explicar, fa només un any l'empresa no disposava de cap agent d'intel·ligència artificial, mentre que actualment en té vuit, quatre dels quals ja generen valor i quatre més es troben en fase de proves.
Entre els agents desenvolupats, Selena, que automatitza part de la selecció de personal i ha permès reduir aquest procés d'una setmana a menys de 48 hores; Celestina, que facilita l'assignació de cuidadors segons les necessitats de les famílies, i Iris, orientada al seguiment dels usuaris. Fuertes ha defensat que aquestes eines permeten augmentar la productivitat i concentrar els esforços dels professionals en tasques de més valor afegit. “Ningú marxa per la IA, però les expectatives sobre tothom són més altes”, va afirmar. La seva participació ha servit per posar un exemple concret de les aplicacions tecnològiques i del coneixement empresarial que VallTech vol compartir a través de les activitats anunciades per al 2027.