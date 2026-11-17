Pagues més diners en els subministraments d’energia sense haver augmentat la producció a la teva empresa? Les tensions geopolítiques, especialment a l’Orient Mitjà, han provocat que els carburants s’hagin encarit al voltant d’un 25% des de començament d’any, el gas natural ha experimentat increments pròxims al 70% i el preu mitjà del megawatt hora ha passat d’uns 70 euros al gener a 160 euros a l’octubre, més del doble. Si vols reduir els costos, la Cambra de Comerç de Sabadell, a través de la seva Oficina de Transició Energètica (OTE), t’ajuda a identificar oportunitats d’estalvi, reduir el consum i guanyar autonomia davant les oscil·lacions del mercat.
Des de la instal·lació de plaques fotovoltaiques fins a petites millores en els processos productius, les alternatives són diverses i, en molts casos, poden traduir-se en una reducció significativa dels costos. “El primer de tot és gastar menys, conèixer bé els teus consums i aplicar mesures d’eficiència energètica allà on puguis”, explica Albert Llobet, tècnic de l’OTE.
Avui, encara hi ha molt camí per córrer, i el primer pas és conèixer com distribueixes el consum elèctric i quines mesures pots aplicar per reduir-lo. Sovint, petites actuacions poden generar estalvis significatius sense necessitat d’afrontar grans inversions: regular la pressió en un circuit d’aire comprimit o revisar les temperatures dels processos tèrmics són algunes de les actuacions que poden ajudar a reduir costos de manera immediata.
Per identificar aquestes oportunitats, l’Oficina de Transició Energètica t’ofereix gratuïtament diagnosis energètiques a la teva empresa. Es tracta d’una primera anàlisi dels consums, de la manera com s’utilitza l’energia i de les possibles actuacions per millorar-ne l’eficiència. “Hi ha empreses que coneixen poc com gasten la seva energia. Des de l’OTE fem una primera mirada per detectar on consumeixen més i donar-los pistes sobre què poden fer per reduir-ho”, apunta Llobet. Aquest servei es complementa amb les auditories energètiques que ofereix la Cambra de Comerç, que permeten aprofundir en l’anàlisi i identificar mesures més específiques. L’objectiu és que cada empresa puguis disposar d’una orientació adaptada a les teves instal·lacions, activitat i necessitats.
L’autoconsum fotovoltaic és una de les principals eines per aconseguir-ho. Instal·lar plaques solars permet generar electricitat pròpia i reduir l’exposició a les fluctuacions del mercat. “Produeixes la teva energia a un preu que queda condicionat pel cost de la instal·lació i que és molt més baix que el que veiem al mercat”, explica Llobet. Segons les característiques de cada activitat, aquesta alternativa pot arribar a cobrir entre el 40% i el 50% del consum elèctric d’una empresa i reduir la factura entre un 25% i un 35%. La inversió, a més, acostuma a tenir una vida útil d’entre 20 i 25 anys, fet que permet obtenir estalvis durant un període prolongat.
Així mateix, la caiguda del preu de les bateries d’emmagatzematge t’obre una nova oportunitat per si vols anar més enllà de només generar electricitat. Aquests sistemes permeten guardar l’energia generada durant les hores de sol i utilitzar-la quan la producció és insuficient o el preu de l’electricitat és més elevat. D’aquesta manera, el grau d’autosuficiència energètica pot passar d’aproximadament el 50% fins a valors pròxims al 80%, segons els patrons de consum. “Ara ja és habitual que les enginyeries t’ofereixin les dues opcions perquè els números comencen a sortir”, apunta el tècnic de l’Oficina de Transició Energètica.
Més de 10.000 euros d’estalvi anual
Els resultats de l’ajut dels professionals de la Cambra de Comerç ja es poden observar en empreses de la demarcació. És el cas d’una companyia del sector alimentari que ha rebut assessorament de l’OTE i que disposa d’una instal·lació fotovoltaica de 70 kWp, executada en dues fases, el 2021 i el 2024, amb una inversió aproximada de 50.000 euros. L’empresa consumeix anualment uns 125 MWh d’electricitat, dels quals 60 MWh provenen de l’autoconsum i els 65 MWh restants de la xarxa.
Amb aquesta instal·lació obté un estalvi superior als 10.000 euros anuals, calculat amb els costos energètics del 2025. Llobet destaca que l’estalvi va ser encara més elevat durant el 2022, quan els preus de l’electricitat es van disparar. Amb aquestes xifres, la inversió s’haurà amortitzat en poc més de quatre anys.