Boehringer Ingelheim rep el Guardó d'Honor de la Delegació del Vallès del Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

La Delegació del Vallès del Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya va celebrar divendres passat la 27a edició del seu Acte Social que va reunir a prop de dos-cents professionals a Sant Cugat del Vallès. En aquesta ocasió, el Guardó d’Honor s’ha atorgat a la companyia farmacèutica Boehringer Ingelheim, en reconeixement de la seva dilatada trajectòria empresarial, la seva aposta continuada per la innovació i la sostenibilitat, i la seva ferma vinculació amb el teixit productiu del territori.
El jurat del Guardó d'Honor, format per les Juntes de l'Associació i del Col·legi de la Delegació del Vallès, ha destacat de manera unànime el paper clau de Boehringer Ingelheim en el progrés econòmic de la comarca. Amb una presència plenament consolidada a Sant Cugat del Vallès, on acull tant la seva seu corporativa com les instal·lacions de producció, l'empresa s'ha convertit en un motor decisiu per a la creació d'ocupació qualificada, la transferència de coneixement i la projecció internacional de la capacitat industrial vallesana.
“Boehringer Ingelheim representa un exemple d’empresa compromesa amb el territori, la innovació, el desenvolupament industrial i la responsabilitat ambiental, valors plenament alineats amb els objectius i la vocació de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya”, va subratllar el jurat. L’organització del premi ha valorat la seva aposta per la recerca, la innovació i les tecnologies avançades per millorar la salut de les persones, i també el seu compromís ferm amb la sostenibilitat ambiental, exemplificat en la certificació LEED Platinum de les seves oficines a Sant Cugat del Vallès.
Durant la trobada, el president de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, German Palacín, va afirmar que “Boehringer és una empresa emblemàtica d’un dels sectors que més creix a l’estat espanyol i representa el model d’indústria i sostenible que inverteix en I+D i aposta pel capital humà en el qual els enginyers i les enginyeres ens hi sentim molt identificats”. La presidenta de la Delegació del Vallès de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Ana Carrasco, va proposar “continuar construint una professió forta, respectada, oberta i diversa i sobretot, atractiva per a les noves generacions”.
En aquesta mateixa línia, el president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Xavier Rovira, va declarar que “és ben cert que vivim temps complexos, líquids i amb molt de soroll. I en aquest context, el rigor, el criteri i la capacitat d'anàlisi adquireixen un valor extraordinari aquí és on penso que nosaltres, els enginyers i les enginyeres, com a col·lectiu, tenim una gran oportunitat: aportar coneixement davant de l'opinió, rigor davant del soroll i, sobretot, solucions i lideratge davant dels reptes”.