ARA A PORTADA
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Sabadell Els joves, sobre la crisi de l'habitatge: "Tinc una puta merda de sou i no puc pagar un lloguer digne" Albert Acín Serra
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Sabadell Els preus dels pisos creixen el doble de ràpid que els salaris a Sabadell Albert Acín Serra
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Sabadell VÍDEO | Concentració multitudinària a Sabadell per la vaga general de l'11N: "Volem el que és nostre. Aigua, llum i sostre" Marta Ordóñez
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Sabadell “Viure no és un delicte”: 300 persones participen en piquets als carrers de Sabadell per la vaga general Marta Ordóñez
El nou Esclat de Castellar entra en funcionament aquest mes
Diners
La companyia inaugura divendres 13 de novembre el nou supermercat, que compta amb una superfície de 1.800 m2, benzinera amb quatre assortidors i pàrquing amb mitja dotzena de carregadors elèctrics