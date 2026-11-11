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El nou Esclat de Castellar entra en funcionament aquest mes

Diners

La companyia inaugura divendres 13 de novembre el nou supermercat, que compta amb una superfície de 1.800 m2, benzinera amb quatre assortidors i pàrquing amb mitja dotzena de carregadors elèctrics

  • El nou Esclat, entre la B-124 i el carrer de Suïssa, al costat de l'Espai Tolrà -
Publicat el 11 de novembre de 2026 a les 17:25
Actualitzat el 11 de novembre de 2026 a les 17:26

El nou supermercat Esclat de Castellar del Vallès s’inaugura aquest divendres 13 de novembre. La companyia presidida per Joan Font 
aterra a la població vallesana amb un establiment de 1.800 m2, benzinera amb quatre sortidors (EsclatOil) i un pàrquing  per a un centenar de vehicles amb sis carregadors elèctrics.

En aquest nou establiment, en el qual hi haurà un equip de 67 treballadors, la companyia catalana hi ha invertit 16 milions d'euros.  Pel que fa a l’oferta, el nou Esclat aposta especialment per les seccions de producte fresc. Hi haurà carnisseria amb carn madurada, peixateria amb forn de cocció de peix i marisc, i servei d’encàrrecs per WhatsApp. La fruiteria incorporarà l’Espai Fruits, amb propostes preparades a partir de fruita de temporada, com ara liquats, fruita tallada i sucs. També hi haurà xarcuteria i formatgeria de lliure servei. L’establiment completarà l’oferta amb fleca, pollastres rostits i taulell de pizzes. A aquestes seccions s’hi sumen el celler, el basar, la parafarmàcia, l’Espai Mascotes i un espai tèxtil amb roba per a adults i infants.

L’obertura de l’Esclat de Castellar del Vallès s’afegeix als quatre establiments que abans d’acabar el 2026 el Grup Bon Preu està posant en marxa i que han suposat una inversió de 58,3 milions d’euros i la creació de més de 250 llocs de treball. 

Dels cinc, tres són al Vallès Occidental –Castellar del Vallès, Sabadell i Cerdanyola del Vallès– un a Palafolls i el cinquè a Barcelona. El Grup Bon Preu acabarà el 2026 amb més de 100 milions d’euros invertits i haurà creat més de 400 llocs de treball només amb noves obertures. Actualment, el Grup Bon Preu compta amb 140 supermercats Bonpreu, 66 supermercats Esclat i 18 minimercats. 

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