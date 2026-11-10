Catalunya concentra el 45% del negoci de BBVA Spark a Espanya. La unitat de BBVA especialitzada en empreses tecnològiques i d'alt creixement compta ja amb més de 270 clients al territori, que representen el 43% de la seva cartera a Espanya i prop del 14% de la global. Aquestes xifres situen l'ecosistema emprenedor català entre els principals motors de l'activitat d'una divisió que, des de la seva creació el 2022, ha compromès 1.500 milions d'euros en finançament per a companyies innovadores.
La rellevància de Catalunya en aquest negoci va centrar dijous una trobada emmarcada en el Summit entre Peio Belausteguigoitia, “country manager” de BBVA a Espanya, i quatre emprenedors del territori: Alejandro Martí, CEO i cofundador de Mitiga; Xavier Sans, CEO de Frekuent; Axel Serena, CEO de Bytetravel, i Sergi Fabregat, director financer d'Innovamat; juntament amb Santiago Muguruza, responsable de BBVA Spark; Miguel Ángel Alcalá, responsable de BBVA Spark Europa; i Sonya Iovieno, responsable de Venture & Growth Lending de BBVA Spark a Europa. "És una xifra que posa de manifest el pes de l'ecosistema emprenedor català en l'activitat de l'entitat", va destacar Belausteguigoitia, que també va posar en valor la capacitat del territori per crear companyies innovadores amb vocació internacional.
La conversa va servir per abordar els principals desafiaments que afronten aquestes empreses quan volen consolidar els seus projectes i continuar creixent. L'accés al finançament, la internacionalització i la necessitat de comptar amb socis estratègics que coneguin les particularitats dels seus models de negoci són alguns dels aspectes que condicionen aquesta evolució.
Amb relació amb aquests reptes, Xavier Sans, CEO de Frekuent, va assenyalar que “per seguir creixent i accelerar el nostre desenvolupament, necessitem finançament, avançar en la internacionalització i atraure el millor talent internacional i especialitzat”.
La trobada es va celebrar en el marc de la quarta edició del BBVA Spark Summit a Barcelona sota el lema “Crafting the Future”. L'esdeveniment va reunir més de 300 representants de l'ecosistema emprenedor i inversor, entre els quals hi havia professionals de més de 300 startups i un centenar d'inversors de 70 fons nacionals i internacionals, que gestionen conjuntament més de 55.000 milions d'euros. La convocatòria va comptar amb participants de diversos països europeus i dels Estats Units i va posar el focus en les oportunitats que ofereixen la tecnologia, la intel·ligència artificial i el talent per crear empreses globals des d'Europa.
Finançament adaptat al creixement
Des de la seva posada en marxa el 2022, BBVA Spark ha desenvolupat una proposta de serveis financers específica per a companyies innovadores i d'alt creixement. Actualment, dona servei a prop de 2.000 clients, dels quals al voltant de 500 disposen de finançament. El volum compromès en aquestes operacions arriba als 1.500 milions d'euros.
El model de la divisió busca acompanyar les empreses en les diferents fases de desenvolupament. En les etapes inicials, facilita l'operativa financera diària, mentre que, quan els projectes guanyen dimensió, ofereix solucions de finançament estructurat adaptades a les seves necessitats. L'activitat també s'estén als fons de capital risc, als quals proporciona línies de finançament “capital call” per atendre les seves necessitats de capital i facilitar la gestió de les inversions.
La importància del mercat català també es reflecteix en el volum d'operacions. Una de cada quatre operacions realitzades per BBVA Spark a Espanya correspon a companyies del territori, que concentren, a més, el 20% del volum estatal d'aquestes operacions. Des del llançament de la divisió, l'entitat ha formalitzat operacions amb empreses com Exoticca, Worldsensing, Paack i Payflow, vinculades a l'ecosistema tecnològic català i amb projectes de projecció internacional.
Barcelona, base de l'activitat a Catalunya
Per donar resposta a les necessitats d'aquestes companyies, BBVA disposa d'un equip de banquers especialitzats a Barcelona, des d'on acompanya les empreses tecnològiques en els seus plans de desenvolupament i expansió. La vinculació amb l'ecosistema emprenedor també es concreta en la participació en iniciatives com 4 Years From Now (4YFN), la trobada de “start-ups” que se celebra en el marc del Mobile World Congress.
Barcelona és, alhora, una de les sis ciutats on BBVA Spark té oficines. La unitat opera actualment a cinc països —Espanya, el Regne Unit, l'Argentina, Colòmbia i Mèxic— i, després de consolidar la seva presència a Espanya i l'Amèrica Llatina, vol reforçar l'activitat a Europa. Aquesta nova etapa busca ampliar el suport a les empreses tecnològiques amb ambició internacional i convertir-se en un soci financer de referència per a les companyies d'alt creixement del continent.
El repte s'emmarca en un escenari en què la tecnologia i la intel·ligència artificial estan transformant els models de negoci. Durant el Summit, BBVA Spark va reivindicar el paper del talent emprenedor per convertir aquestes eines en noves oportunitats empresarials i reforçar la capacitat competitiva d'Europa.