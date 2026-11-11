Les afectacions de la vaga a les empreses: "baix seguiment, alta afectació"

Pimec alerta que més de la meitat de les empreses que estan patint afectacions per la vaga general d’aquest 11 de novembre no tenen cap treballador que la secundi.
Segons les noves dades de l’Observatori de la Pime de Catalunya, recollides a les 11.42 h a partir de les respostes de 913 empreses catalanes, el seguiment de la convocatòria per part dels treballadors de les pimes catalanes se situa en el 8,3%, mentre que el 27,5% de les empreses que han iniciat la jornada tenen l’activitat reduïda o aturada, no només pel seguiment de la convocatòria, sinó també per les dificultats de mobilitat i altres incidències que impedeixen treballar amb normalitat.
Al Vallès Occidental, el seguiment se situa a l'11,8% i l'afectació empresarial al 28,4%. Davant d’aquestes dades, Pimec constata la seva advertència inicial, ja que l’afectació sobre l’activitat econòmica és molt superior al seguiment de la vaga, amb conseqüències per a moltes empreses i treballadors que no secunden la convocatòria.
Des de les empreses associades al Centre Metal·lúrgic i les entitats adherides, segons el sondeig elaborat a les 13 h, el 71% de les empreses asseguren que no han registrat cap afectació, mentre que un 25% han experimentat alguna incidència i el 4% restant encara no n’ha determinat l’impacte. Pel que fa al seguiment de l’aturada, el 60% de les empreses no han registrat cap adhesió a la vaga, mentre que un 25% han comptabilitzat una participació inferior al 10% de la plantilla.
Quant a les conseqüències sobre l’activitat empresarial, el 74% de les companyies han mantingut la normalitat i un 22% han funcionat parcialment. En relació amb les afectacions operatives, la meitat de les empreses no han patit incidències, un 36% han registrat afectacions lleus i un 9% han comunicat problemes greus, com ara aturades de l’activitat o impediments d’accés a les instal·lacions. D’altra banda, el Centre Metal·lúrgic assenyala que les dificultats en el transport públic han portat molts treballadors a avançar l’hora de sortida per evitar retards en l’arribada als seus llocs de treball.
"Catalunya ha paralitzat tots els sectors"
CCOO i UGT han xifrat el seguiment de la vaga general en una mitjana del 84%. La secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López ha assegurat que "Catalunya ha paralitzat tots els sectors de la producció, el comerç, la indústria, el transport i l'educació". El secretari general d'UGT, Camil Ros, ha afirmat que la circulació per carreteres "era mínima" i que el centre de Barcelona és "buit". "Ha estat un èxit de mobilització", ha remarcat Ros. Ambdós representants sindicals han demanat als partits polítics i a la patronal que "escoltin" la població. "Han d'agafar un compromís molt clar, que la gent vol viure dignament amb un salari signe", ha subratllat el representant d'UGT.