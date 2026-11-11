VÍDEO | Concentració multitudinària a Sabadell per la vaga general de l'11N: "Volem el que és nostre. Aigua, llum i sostre"

Pagar un lloguer i no poder estalviar, compartir pis perquè viure sol és inassumible o patir pel futur dels fills. Aquestes són algunes de les realitats que han portat una marea de persones a manifestar-se aquest dimarts pels carrers de Sabadell, en una de les mobilitzacions més multitudinàries de la darrera dècada a Sabadell. Milers de sabadellencs s'han llançat als carrers en el marc de la vaga general del 11N, en defensa del dret a l'habitatge, l’increment salarial i contra l'especulació immobiliària. “Volem el que és nostre: aigua, llum i sostre”, repetien els manifestants.
La mobilització ha començat a l’Eix Macià i ha avançat per la ronda de Zamenhof, amb les llums de Nadal com a teló de fons, amb una participació molt nombrosa i reivindicacions que anaven més enllà del preu dels lloguers. Entre els manifestants hi havia famílies, joves i persones de diferents generacions que han sortit al carrer per denunciar les dificultats per emancipar-se, mantenir una llar o arribar a final de mes. Les dificultats per estalviar i accedir a una propietat han estat presents en moltes de les converses. Nathalie Romero, una de les manifestants, explica que fa anys que paga un lloguer, però que el seu sou no li permet estalviar sense renunciar a tenir una vida normal. “Pago el lloguer des de fa anys i el sou no em dona per poder estalviar tenint una vida normal. No puc comprar habitatge, és inassumible”, lamenta.
Una preocupació que també comparteix Paquita Robles, que, tot i tenir una hipoteca, mira amb incertesa les possibilitats que tindran els seus fills de tenir un habitatge propi. “És inevitable ser avui aquí. Jo pago una hipoteca, però els meus fills no sé si mai podran tenir una propietat. Abans, la gent podia tenir el seu projecte de vida”, reflexiona. La seva reivindicació posa el focus en el contrast entre les possibilitats que tenien generacions anteriors i les dificultats que afronten ara els més joves. Per a Roger Fuentes, la situació tampoc és fàcil. Actualment comparteix pis amb tres persones més i cadascuna paga 400 euros mensuals. “Com pot una persona assumir-ho sola?”, es pregunta, en referència al cost que suposa viure de manera independent en el mercat actual.
La protesta també ha incorporat les reivindicacions laborals, especialment la pèrdua de poder adquisitiu davant l’encariment del cost de la vida. Una jove que ha preferit mantenir-se en l’anonimat denuncia que, malgrat que el conveni de la seva empresa preveu actualitzacions salarials vinculades a l’IPC, aquestes no s’han aplicat mai. “Els sous no s’equiparen amb l’increment del cost de la vida. Tot i que estan obligats a fer-ho, a la meva empresa no ens apugen el sou amb l’IPC. I el conveni ho marca!”, assegura.
La manifestació ha reunit sabadellencs de diferents edats i situacions personals, però amb un denominador comú: denunciar les traves pel cost de l'habitatge. Una situació que no només afecta només els joves que busquen emancipar-se, sinó també famílies que, tot i tenir ingressos estables, tenen cada vegada més complicat fer coixí i assumir la compra d'un pis.