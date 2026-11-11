ARA A PORTADA
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Sabadell VÍDEO | Concentració multitudinària a Sabadell per la vaga general de l'11N: "Volem el que és nostre. Aigua, llum i sostre" Marta Ordóñez
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Sabadell “Viure no és un delicte”: 300 persones participen en piquets als carrers de Sabadell per la vaga general Marta Ordóñez
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Sabadell Les escoles de Sabadell es buiden per la vaga: "Han vingut només 18 alumnes i menys de la meitat dels treballadors" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Cerdanyola del Vallès Piquets i accessos tallats a primera hora a la UAB i silenci posterior al campus M. B. | Agències
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Semaf trasllada la vaga de Rodalies d'aquest dijous al dilluns 23 de novembre
Sabadell
El sindicat de maquinistes celebra l'aprovació del decret de mesures per reforçar la seguretat al servei ferroviari