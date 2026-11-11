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Semaf trasllada la vaga de Rodalies d'aquest dijous al dilluns 23 de novembre

Sabadell

El sindicat de maquinistes celebra l'aprovació del decret de mesures per reforçar la seguretat al servei ferroviari

  • Avís sobre el servei de Rodalies
Publicat el 11 de novembre de 2026 a les 13:47

El sindicat de maquinistes Semaf ha anunciat que trasllada la jornada de vaga prevista per a aquest dijous 12 de novembre al dilluns 23 del mateix mes. Inicialment, hi havia previstes tres jornades consecutives d'aturades, però aquest dimarts a la tarda el sindicat va decidir modificar el calendari per "facilitar la negociació sense aixecar la pressió". La decisió arriba després que el govern espanyol hagi aprovat un reial decret llei amb mesures urgents per reforçar la seguretat ferroviària. Entre les novetats, la normativa blinda els temps de conducció dels maquinistes, reforça les competències d'inspecció de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) i reconeix el dret dels treballadors a suspendre la circulació d'un tren davant de situacions de risc.

Tot i l'ajornament, Semaf manté les jornades de vaga del 17 i el 23 de novembre mentre continuen les negociacions per concretar els acords pendents. "Només ens serveixen normes en vigor, no signatures a despatxos", ha advertit el sindicat. La decisió es va conèixer enmig d'una jornada de complicacions al servei de Rodalies. Segons el director de Rodalies, Òscar Playà, fins a les nou del matí només s'havien complert el 50% dels serveis mínims, malgrat que el Govern n'havia establert una cobertura del 66%. Per això, va demanar disculpes als usuaris afectats. En aquesta línia, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va assegurar que prendrien mesures amb els més de 70 maquinistes que, tot i ser serveis mínims, no es van presentar a la feina. 

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