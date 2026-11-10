Rodalies incompleix els serveis mínims i agreuja el malestar dels usuaris: "Ja he perdut la confiança"

Els retards i les incidències a Rodalies continuen marcant el dia a dia dels usuaris, que afronten la primera de les tres jornades de vaga. A les de dimarts i dijous, convocades pel sindicat Semaf, els maquinistes demanen millores en les condicions i la seguretat; mentre que la vaga general de dimecres reivindica salaris dignes i el dret a un habitatge assequible. La jornada de vaga d'aquest dimarts ha començat amb l'incompliment dels serveis mínims establerts, segons explica la mateixa companyia. La situació s'ha anat complicant al llarg del matí i, al voltant de les 11:30 h, s'han registrat retards de fins a una hora en alguns trens de la línia R4.
Rodalies ha advertit a primera hora que els trens no estaven prestant el servei programat i ha recomanat als usuaris "buscar mitjans de transport alternatius". Tot i que els serveis mínims havien de garantir el 66% de les circulacions en hora punta i el 33% durant la resta del dia, a les sis del matí només havien sortit 14 dels 25 trens previstos a tot el territori. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, avisa que el Govern "actuarà" per garantir el compliment dels serveis mínims a Rodalies durant les jornades afectades.
Els problemes a la xarxa s'afegeixen a les incidències que els usuaris denuncien habitualment. És el cas de Laia Martínez, usuària de l'R8, que assegura que els retards són constants. "La línia que agafo jo no hi ha cap dia que arribi a l'hora", lamenta. Tot i que disposa de l'autobús com a alternativa, prioritza el tren perquè és el transport que millor s'adapta a les seves necessitats. En el seu cas, necessita venir des de Sant Quirze del Vallès i arribar fins a Santa Perpètua de Mogoda amb Rodalies. Martínez, però, després de més d'un any fent servir els trens de Rodalies, assegura "haver-hi perdut la confiança". Altres usuaris, com la Paula Márquez, també denuncien l'estat "pèssim" de la xarxa i apunten que "cada vegada la gent està més informada de la situació i ja opta directament per trobar una alternativa" per arribar a la feina, a classe, o a casa.
Sergi Hoyas, un altre usuari que viatja cada dia des de Terrassa per anar a l'institut, explica que aquest dimarts ha hagut d'esperar mitja hora amb el tren aturat a l'estació. Després, els passatgers han hagut de canviar de via i esperar vint minuts més sense saber com continuarien el trajecte. "Avui hi ha vaga? Ni ho sabia. Imagina't el caos diari que vivim", expressa. Tot i que aquest dimecres no haurà d'anar a classe, assegura que, si hagués de desplaçar-se, optaria per sortir abans de casa per fer front als problemes de mobilitat. Daniel Muñoz, per la seva part, explica que els problemes de Rodalies el perjudiquen a l'hora d'arribar a la feina i que aquest dimecres "serà la primera vegada que provaré FGC". "Els retards són normals, aquí. Aquests dies sembla que seran encara pitjor...", assenyala.
Mesos de queixes i reivindicacions
Les mobilitzacions de Semaf, el sindicat majoritari dels maquinistes, responen al que consideren un bloqueig dels compromisos adquirits en matèria de seguretat ferroviària. El sindicat denuncia que els grups de treball creats per desenvolupar noves normatives, protocols d'emergència i condicions operatives estan aturats des de l'abril i no hi ha millores significatives. Malgrat les molèsties que provoquen les aturades, alguns passatgers es mostren comprensius amb les reivindicacions dels treballadors. "Si els maquinistes són els que condueixen i veuen que no és segur, ho entenc perfectament", afirma. En la mateixa línia, Muñoz es mostra molt d'acord amb la vaga dels maquinistes, tot i que expressa més discrepances respecte de la convocatòria de vaga general. "És endarrerir un problema que hi continuarà sent", apunta.
Alguns usuaris han mostrat el seu descontentament a les xarxes socials per l'incompliment de la vaga i consideren "intolerable" no respectar els serveis mínims previstos durant la jornada. Alguns, fins i tot, demanen la dimissió dels responsables de la companyia per la gestió que envolta la vaga d'aquest dimarts i esperen que la situació millori "dràsticament" de cara als dos pròxims dies d'aturades.