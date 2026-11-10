"El meu pare m'haurà de tornar a casa amb cotxe": els usuaris de Rodalies es preparen per tres dies d'aturades al servei

Els usuaris de Rodalies afronten una setmana complicada. Els retards i les cancel·lacions que van afectar el servei aquest dilluns van avançar les dificultats de mobilitat que es preveuen per als pròxims tres dies, amb dues jornades de vaga dels maquinistes de SEMAF —aquest dimarts 10 i dijous 12— i una vaga general ferroviària de 24 hores dimecres 11 de novembre. A Sabadell, diversos viatgers ja es van trobar ahir amb esperes molt superiors a les habituals –per una incidència operativa– i van haver de buscar alternatives per arribar a la seva destinació.
És el cas de Cristal Boscan, que va sortir de Barcelona a dos quarts d’una del migdia i no va arribar a Sabadell Centre fins a dos quarts de quatre. "Vaig esperar el tren una hora i pico", explicava. Tot i que sabia que hi havia vaga convocada a partir de dimarts, no s'esperava que les afectacions comencessin abans. Tem que a partir d'aquest dimarts els trajectes "s'allarguin encara una hora més". També criticava haver de continuar pagant el servei sense tenir "garanties de puntualitat".
Una altra usuària, Mari Carmen Iborra, es va trobar que no hi havia trens en direcció a Barcelona quan va arribar a l'estació. Davant la situació, va decidir marxar a peu fins a Barberà del Vallès, ja que viatjava amb el seu gos i no podia utilitzar l'autobús. Aquest dimarts, a més, ha de tornar a desplaçar-se fins a Sabadell per fer una revisió de la seva mascota. "Tornaré a venir caminant", explicava, resignada. Segons relatava, alguns usuaris que hi havia a l'andana ja advertien els viatgers ahir dilluns que no pugessin als trens perquè podien passar-hi hores esperant.
També Gisela Ginés, que treballa a Sabadell i es desplaça habitualment a Barcelona, va trobar-se amb dificultats ahir per tornar a Barcelona després de la seva jornada laboral a Sabadell. Aquest dimarts, dimecres i dijous es tornarà a trobar amb la mateixa situació: "Em tocarà trucar el meu pare perquè em porti amb el cotxe".
Tres dies d'alteració del servei
La primera jornada de mobilitzacions, aquest dimarts, està convocada pel sindicat de maquinistes SEMAF. Durant les hores punta, entre les 6 i les 9.30 h i les 17 i les 20.30 h, circularà el 66% dels trens habituals. La resta del dia, el servei es reduirà fins al 33%.
Dimecres 11 serà la jornada amb més afectacions. La vaga general ferroviària de 24 hores comportarà uns serveis mínims del 25% durant les franges de 6.30 a 9.30 h i de 16.30 a 21 h. Fora d'aquests horaris no hi haurà servei. Dijous 12, en la segona jornada de vaga convocada per SEMAF, Renfe encara ha d'informar dels serveis mínims que s'aplicaran.
Davant d'aquest escenari, Renfe recomana planificar els desplaçaments amb antelació i consultar els horaris i l'estat del servei abans d'iniciar el trajecte, ja que es poden produir modificacions en les freqüències habituals. La companyia assegura que treballarà per minimitzar les afectacions i mantenir informats els viatgers a través dels canals habituals de Rodalies. La situació arriba, a més, després que aquest dilluns els viatgers ja es trobessin amb retards generalitzats i cancel·lacions que van complicar els desplaçaments.
Dilluns, el director de Rodalies, Òscar Playà, va vincular les incidències al conflicte obert amb els maquinistes per les reivindicacions de seguretat i va reconèixer que aquesta seria una "setmana complicada". Per això, va recomanar buscar transports alternatius i va reclamar que es respectessin els serveis mínims durant les tres jornades de vaga. En la mateixa línia, el president de la Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, va criticar que els usuaris acabin pagant els "plats trencats" d'un conflicte laboral entre Renfe i els maquinistes. Garcia va recordar que els problemes ja s'arrossegaven des de dissabte, amb "molt pocs trens" i "moltíssimes cancel·lacions".