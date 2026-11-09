El ple de Sabadell aprova inicialment els pressupostos de 2027, entre crítiques

"Diners als carrers, seguretat, cura de les persones, ocupació i sostenibilitat". Així ha presentat el pressupost municipal de Sabadell per a l'any 2027 el regidor de Serveis Econòmics, Antonio Rodríguez Galián, al ple extraordinari d'aquest dilluns. Es tracta d'una aposta que "manté els elements vertebradors" dels pressupostos passats i que, per primera vegada, "superarà els 300 milions d'euros", ha dit el regidor. Entre diverses crítiques, els pressupostos han estat aprovats –inicialment– amb els vots a favor del govern municipal i de dos dels regidors no adscrits i els vots en contra de la resta de grups de l'oposició.
En els càlculs tenen un pes destacat la neteja i el manteniment de l'espai públic (71 milions), l'acció social i l'habitatge (49 milions) i la Policia Municipal (25 milions). Els comptes, però, preveuen una reducció del 19,2% de les inversions inicials, que se situaran en 16 milions d'euros, tot i que el Govern confia a elevar-les durant l'any amb ingressos extraordinaris procedents de diverses concessions i operacions urbanístiques. Entre els projectes destacats hi ha l'impuls del Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut, millores a la Nova Creu Alta o altres actuacions a l'espai públic, com la transformació de la plaça de Rogelio Soto, de l'entorn del CAP Sud o de diversos espais del barri de Sant Julià.
L'oposició hi veu mancances
L'habitatge i els serveis socials, per a alguns grups; o la seguretat i la neteja, per a altres, són qüestions pendents encara en aquests pressupostos. Igualment, l'oposició ha carregat amb duresa contra mocions aprovades, que, segons han reclamat, no han estat incloses.
El portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha retret al govern que no prioritzi prou l'accés a l'habitatge i ha reclamat ampliar el parc públic de lloguer, mobilitzar pisos buits i intervenir davant dels grans tenidors. "No podem convertir el sòl públic en una simple font d'ingressos", ha advertit. En la mateixa línia, la portaveu d'ERC, Sílvia Renom, ha qüestionat la cessió de sòl públic a operadors privats. Els serveis a les persones i l'educació també han centrat bona part de les crítiques. Renom ha reclamat més recursos per atendre les persones sense llar i Rifer ha demanat celeritat en la climatització de les aules. Igualment, en els pressupostos hi troben a faltar projectes: "Per vostès la biblioteca de Gràcia o l'escola bressol de la Concòrdia no són una prioritat", ha dit Rifer. I en línia més econòmica, Renom ha apuntat que "cal modernitzar els polígons industrials i cuidar el comerç de proximitat".
També el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ha situat l'habitatge, l'educació o la transició ecològica entre les prioritats que no queden prou reflectides als comptes. Ha reclamat més recursos per a la unitat de risc de pèrdua d'habitatge i ha recordat que més de 300 famílies es queden sense plaça a les escoles bressol públiques. Tots tres grups han recriminat al govern que no incorpori compromisos de diverses mocions aprovades: "No poden quedar tancades en un calaix", ha advertit la republicana. "On són els diners pels primers a l'aigua? I els compromisos assumits a les mocions sobre la defensa i moció del català?", ha exposat el portaveu de la Crida. Mena, a més, ha lamentat que no s'hagi obert cap "procés participatiu amb els veïns" i ha assegurat que no han trobat "una fórmula adequada de negociació" amb l'executiu.
En canvi, el regidor no adscrit Lluís Matas ha defensat en certa part els comptes i ha reivindicat la feina feta durant l'etapa de govern compartida amb el PSC. Ha destacat projectes com la nova escola d'hostaleria, el Campus de Ciències de la Vida i la Salut o l'oficina de turisme, però ha advertit que "la macroeconomia és un èxit, però la microeconomia és el gran repte". També ha reclamat continuar millorant l'entorn urbà i fer els diners als carrers més tangibles: "Encara hi ha moltes parets brutes i cal incorporar més criteris de paisatge urbà".
Des del PP, Cuca Santos ha qüestionat que els anuncis d'inversions i de més recursos per als carrers tinguin un reflex equivalent a tots els barris. "Hi ha un Sabadell de primera i un de segona, en funció del barri on es viu", ha afirmat. En matèria de seguretat, ha reconegut l'esforç del govern per ampliar la plantilla policial, però ha demanat "continuar avaluant les condicions dels agents". Igualment, ha expressat la preocupació per l'"incivisme persistent i la reiteració de conductes delictives". La portaveu de Vox, Núria Acacio, també ha reclamat més recursos per a la policia; i una reducció de la despesa en altres àmbits. "2,5 milions en Igualtat i LGTBI, no toca; més d'un milió en acollida i memòria democràtica, no toca; 600.000 en cooperació i ajuda a l'estranger, no toca", ha dit.
Per la seva banda, el regidor no adscrit Gabriel Fernández ha evitat una valoració completament negativa, però ha advertit que els comptes "presenten mancances". Ha considerat que "la presentació sembla més pròpia d'un govern que acaba de començar" que no pas d'un executiu que afronta el darrer pressupost del mandat. També ha recordat que "més d'un 25% del pressupost no s'acaba executant".
En la resposta, el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés ha defensat la gestió del govern i –repassant alguns punts de desacord– ha destacat el reforç de la Policia Municipal, que ha arribat a una xifra històrica d'agents, i les actuacions per climatitzar els equipaments educatius, amb les primeres fases d'instal·lació de ventiladors a les escoles públiques i la climatització de totes les bressol. En habitatge, ha defensat "l'increment del 15,6% del parc residencial i 30 milions d'euros dels fons Next Generation per rehabilitar fins a 4.000 habitatges" i una inversió prevista de 20 milions de Vimusa l'any vinent per construir-ne de nous.